Pellegrini vyzval občanov na pokojný protest bez použitia násilia, polícia podľa neho zlyhala (video)

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini vyzval občanov, aby protestovali pokojne, bez použitia násilia.

Demonštrácie majú byť kultivované

Ako povedal na piatkovej tlačovej konferencii, občania sa môžu stretávať a demonštrovať aj intenzívnejšie a vo väčšom množstve, ale má to byť podľa jeho slov kultivované a pokojné. Doplnil, že polícia pri zabezpečovaní piatkového protestu pred budovou parlamentu zlyhala.

„Podporujeme všetky druhy protestov, pokiaľ sú dodržané základné prvky slušného správania a nijakým spôsobom sa nezasahuje do zdravia a majetku ľudí,“ uviedol Pellegrini.

Parlament strážia bezpečnostné zložky

Pred NR SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.

Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám sa už medzičasom podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Ľudia pokrikovali na policajtov, aby si dali dole prilby.