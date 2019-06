Pellegrini zhodnotil udalosti posledného roka, na Globsecu hovoril aj o eurovoľbách a ďalších témach

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Európska únia (EÚ) má budúcnosť vo svojich rukách. Na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC to v sobotu povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

„Voľby do Európskeho parlamentu ukázali, že naši občania nie sú veľmi spokojní s fungovaním EÚ. Na druhej strane sa však voliči rozhodli odovzdať svoj hlas vo väčšine prípadov štandardným, zodpovedným a proeurópsky orientovaným politickým stranám, čím neprevážil vplyv euroskeptických a populistických strán,“ objasnil Pellegrini. EÚ podľa neho potrebuje silnú víziu a silných lídrov.

Na 14. ročníku konferencie v Bratislave vystupuje približne 150 rečníkov z celého sveta. Lídri či odborníci diskutujú na témy, ako sú klimatické zmeny, svetový obchod, 5G siete či o vzťahoch s Čínou a nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu.

Premiér zároveň zdôraznil, že na to, aby sme zabezpečili našu bezpečnosť, nestačí zaistiť naše hranice. „Dezinformácie či hybridné hrozby sú taktiež veľmi nebezpečné pre našich občanov. Musíme byť preto pripravení chrániť naše záujmy v reálnom aj virtuálnom svete,“ priblížil Pellegrini. Centrom našej pozornosti musí byť podľa neho aj ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.

Nárast sily Číny

Premiér poukázal taktiež na to, že v súčasnosti zažívame na medzinárodnom poli nárast sily Číny, turbulentné obdobie vo vzťahu k Spojeným štátom americkým a narúša sa systém fungovania medzinárodných organizácií a medzinárodného práva.

„Európa preto musí hovoriť jedným hlasom. Našou ambíciou by malo byť dospieť k takým európskym riešeniam, ktoré budú prijateľné pre všetky členské štáty,“ objasnil predseda vlády. Za dôležité považuje aj to, aby sme zvyšovali povedomie našich občanov o EÚ.

„Musíme vystupovať proaktívne, aby sme medzi občanmi a sociálnymi skupinami šírili pozitívne informácie. Máme pred sebou veľa práce, ale bolo by chybou zavrhnúť všetko, čo sme doposiaľ dosiahli. Naša európska spolupráca stojí na pevných základoch. Nemusí byť prekopaná ako fénix, nemusí tento základ zhorieť. Musíme byť úspešní, aby sme zabezpečili vysoký štandard pre našich občanov, ochranu ľudských práva a mier,“ zdôraznil Pellegrini. Nik by sa totiž podľa neho nemal cítiť ako občan druhej kategórie.

Inštrukcie a príkazy z Európskej komisie

Predseda vlády taktiež objasnil, že ako zvoleným lídrom členských štátov im prichádzajú inštrukcie a príkazy zo strany Európskej komisie (EK).

„Malo by sa to zmeniť a my by sme mali byť tí, ktorí budú EK inštruovať o tom, čo má robiť. Musíme taktiež zabezpečiť dokončenie jednotného trhu a definovať, aká by mala byť naša zahraničná politika zastupovaná skutočným lídrom. Pani Mogherini (vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, pozn. SITA) síce cestuje po celom svete, ale každá krajina zastáva svoje pozície, tak na čo ju potom máme?“ pýta sa Pellegrini.

Keď hovoríme o NATO a EÚ, poukazuje na to, že slovenskí občania sú za členstvo v oboch týchto zoskupeniach. „Problém máme stále s účasťou na eurovoľbách. Aj keď v nedávnych voľbách stúpla, stále sme na konci spomedzi všetkých štátov EÚ. Je to taký slovenský paradox,“ priblížil premiér.

Dodal, že Slovensko predsedá v OBSE, OECD a V4, čo svedčí o tom, že je rešpektovaným hráčom na medzinárodnom poli, preto nedovolí, aby bolo Slovensko súčasťou akejkoľvek obchodnej vojny.

Turbulentných posledných 15 mesiacov

Pri otázke, ako hodnotí udalosti posledného roka na Slovensku, ktoré nastali po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, priznáva, že to bolo turbulentných 15 mesiacov.

Túto situáciu sa však podľa neho podarilo vyriešiť tak, ako sa na demokratickú krajinu patrí. „Došlo k výmene vlády, ktorá získala väčšinu v parlamente, a ktorá si za jasný cieľ a záväzok dala vypátrať a potrestať tých, ktorí sú za tento čin zodpovední. Som rád, že sa tak deje,“ vysvetlil Pellegrini.

Svet je podľa neho v posledných rokoch zlý, preto by sme sa mali snažiť do spoločnosti vniesť viac pokoja. Zdá sa mu, že mnohí, ktorí chcú prevziať moc, skôr zneužívajú tragické udalosti, sú veľmi prázdni a nevedia ponúknuť inú alternatívu, čo je nielen pre Slovensko, ale pre každú krajinu veľmi nebezpečné. Považuje to za štýl politiky, ktorý nemá mať miesto v civilizovanej krajine. Na záver dodal, že ak by mal príležitosť byť premiérom dlhšie, bol by rád, ak by o 30 rokov ľudia povedali, že začal novú éru, na ktorej základe sa začalo Slovensko meniť k lepšiemu.

Globsec je jedna z piatich najväčších konferencií na svete. Má za sebou už 13 ročníkov. Doteraz sa na ňom zúčastnili tisícky hostí vrátane niekdajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright a pravidelne na ňu prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí.