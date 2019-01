Pellegrini zvolal koordinačnú skupinu pre brexit, chce minimalizovať negatívne dopady na Slovensko

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Peter Pellegrini zvolal na pondelok 21. januára stretnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit.

Téma číslo jeden

„Nezávisle od toho, ako dopadne utorňajšie hlasovanie vo Veľkej Británii, sa ako premiér dlhodobo aktívne zaujímam o to, ako je Slovensko pripravené reagovať na oba scenáre brexitu a osobne dohliadam na prípravu vládnych opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady brexitu na slovenskú ekonomiku a na slovenských občanov žijúcich vo Veľkej Británii,“ uviedol premiér. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády.

V Európskej únii je v pondelok brexit témou číslo jedna. V utorok má totiž britský parlament hlasovať o dohode o odchode Veľkej Británie z EÚ. Túto dohodu už v novembri odobrili lídri EÚ a je za ňu aj britská premiérka Theresa May.

Tá už raz hlasovanie o dohode odložila, dôvodom je, že tento dokument odmietajú podporiť aj niektorí jej vlastní poslanci z Konzervatívnej strany. Dohoda nemá podporu ani u opozičných labouristov, ani koaličných unionistov.

O zmenách už nebudú rokovať

Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v pondelok poslali list britskej premiérke Therese Mayovej. Politici kolegyni ponúkajú záruku, že najspornejšia časť ich dohody o odchode Británie z EÚ – takzvaná „poistka“ (backstop) súvisiaca s udržaním otvorených hraníc medzi Severným Írskom a Írskom, je myslená ako dočasné opatrenie, ktoré „bude platiť len tak dlho, ako to bude nevyhnutné“. V liste tiež napísali, že už nebudú rokovať o zmenách v dohode.

Samotná May v nedeľu vyzvala poslancov, aby v utorkovom hlasovaní v Dolnej snemovni britského parlamentu podporili jej dohodu o brexite. Uviedla, že ak to neurobia, vznikne riziko, že Británia odíde z Európskej únie bez dohody alebo sa brexit vôbec neuskutoční. Ak sa nezrealizuje brexit, znamenalo by to „katastrofálne a neodpustiteľné narušenie dôvery v našu demokraciu,“ varovala predsedníčka vlády v britskom nedeľníku Sunday Express.