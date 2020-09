Pellegriniho Hlas-SD dobehol Matovičovo OĽaNO, Sme rodina stráca na Smer-SD iba 0,4 percenta

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento týždeň vyhralo by ich hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 17 percent hlasov. Za nim by skončila novovzniknutá strana Hlas – sociálna demokracia, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) uskutočnila agentúra Median SK v dňoch 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov.

RTVS ho zverejnila počas relácie O 5 minút 12. Za nimi by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 11,9 percenta hlasov, Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 9,1 percenta.

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) by získali 8,8 percenta hlasov.. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina (8,7 %) a Progresívne Slovensko (6,6 %).

