Pendleri pozor, východorakúske spolkové krajiny zavádzajú „veľkonočný“ lockodwn. Potrebovať budete test

Východorakúske spolkové krajiny sprísňujú opatrenia a zavádzajú „veľkonočný“ lockdown. Ten sa dotkne aj pendlerov prichádzajúcich zo Slovenska, Česka či Maďarska.

Pendleri cestujúci do troch spolkových krajín na východe Rakúska, konkrétne do Dolného Rakúska, Burgenlandu a do metropoly Viedeň, sa budú musieť od štvrtka 1. apríla do utorka 6. apríla preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Ako upozornil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti, doteraz pritom postačoval test, ktorý nebol starší ako sedem dní.

Klus zároveň zdôraznil, že pre kontroly na hraniciach je potrebné počítať s istým zdržaním. Doplnil, že „veľkonočným lockdownom“ chcú v krajine predísť kolapsu nemocníc.

Slovensko patrí do najrizikovejšej oblasti

Štátny tajomník zároveň priblížil, že Nemecko aktuálne rozlišuje tri druhy rizikových oblastí. Slovensko patrí od 14. februára medzi krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov koronavírusu. Na cestujúcich zo Slovenska sa preto vzťahuje zákaz osobnej prepravy leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou.

Zároveň však platí viacero výnimiek. Tí, ktorí cestovať nevyhnutne potrebujú a majú na to vážny dôvod, musia pred nástupom na spoj, alebo pri vstupe na územie Nemecka, predložiť negatívny test nie starší ako 48 hodín. Tiež musia mať registráciu prostredníctvom digitálneho formulára. Toto rozhodnutie platí bez výnimky, teda aj pre cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

„Naši kolegovia zo Zastupiteľského úradu SR v Berlíne však posledné dni a týždne intenzívne rokovali o tom, aby sa Slovensko podarilo preradiť do ,miernejšej´ kategórie z pohľadu rizikovosti,“ vysvetlil Klus.

Rokovania možno prinesú cestovné úľavy

Výsledkom podľa jeho slov je, že s veľkou pravdepodobnosťou bude Slovensko a zrejme aj Česko od nedele 28. marca preradené medzi takzvané oblasti s vysokou incidenciou. To by mohlo priniesť aj isté „hraničné a cestovné“ úľavy, respektíve zjednodušiť vstup do Nemecka aj pre osoby zo Slovenska.

Štátny tajomník dodal, že rozhodnutie by malo byť známe čoskoro a rezort diplomacie bude o ňom včas informovať.