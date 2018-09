Babiš po rokovaní s Pellegrinim vyzve českých ministrov, aby sa inšpirovali opatreniami Slovenska

KOŠICE 17. septembra (WebNoviny.sk) – Spoločné vyhlásenie na záver pondelkového rokovania vlád SR a ČR v Košiciach podpísali premiéri Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Ako informoval novinárov na tlačovej besede Pellegrini, na rokovaní sa venovali aj výdavkom na obranu a modernizácii armád a zhodli sa, že v tomto smere si môžu obe krajiny pomáhať.

Hovorili aj o sociálnych otázkach ako aj o problematike týkajúcej sa európskeho rozpočtu, reštrikcie kohéznej politiky únie ako aj riešeniu problémov nelegálnej imigrácie a ochrane vonkajších hraníc EÚ.

Musíme chrániť hranice

„Vážim si postoj premiéra Andreja Babiša a lídrov krajín V4. My sme za to, aby sme chránili vonkajšie hranice únie pri riešení migrácie. S týmto postojom pôjdeme na summit do Salzburgu,“ povedal Pellegrini.

Andrej Babiš informoval, že v rámci Brnenského veľtrhu sa stretnú ministri obrany ČR a SR a predstavitelia generálnych štábov, aby prerokovali konkrétnu spoluprácu pri rozvoji a modernizácii oboch armád. Pellegrini k tomu uviedol, že minister obrany má pripraviť plán ochrany vzdušného priestoru, kým nedostaneme americké stíhačky v roku 2023.

Rozpočet Európskej únie

Podľa Babiša sa so slovenským premiérom Pellegrinim zhodli aj v tom, že v oboch krajinách sú veľmi štedré sociálne systémy, ktoré však nemotivujú nezamestnaných, aby začali pracovať. V tejto súvislosti Babiš vyzve českých ministrov, aby sa inšpirovali niektorými dobrými opatreniami zo Slovenska. Babiša zaujalo aj riešenie tzv. environmentálnej kriminality – čiernych skládok odpadov, plastových odpadov.

Veľkú pozornosť venoval vo svojom vystúpení Andrej Babiš rozdielnym postojom EÚ a krajín V4 k migrácii, Frontexu a rozpočtu únie. Uviedol, že pokiaľ ide o migráciu, nechce len kritizovať, ale aj navrhovať konkrétne riešenia. Nesúhlasí so zvýšením rozpočtu organizácie Frontex z 1,5 miliardy eur na 10 miliárd, podľa jeho názoru by sa tieto peniaze mali prideliť krajinám ako Malta, Grécko, Španielsko, aby mohli posilniť svoje pohraničné stráže namiesto toho, aby únia budovala nejaké paralelné štruktúry.

Memorandum o eurofondoch

Po pondelkovom spoločnom rokovaní vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši a česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová podpísali memorandum o spolupráci, ktoré sa okrem rozvoja inteligentných miest – SMART CITY týka aj spolupráce pri eurofondoch, či transformácii uhoľných regiónov.

Ako uviedol Raši, ČR už má vytvorenú národnú koncepciu, ktorou sa Slovensko môže inšpirovať. Dokument predstavuje akýsi návod pre mestá a obce, ako zavádzať smart inovácie. Slovensko zasa ponúka know-how v oblasti výziev z fondov EÚ.

Český premiér Andrej Babiš pozval do Prahy celú slovenskú vládu na oslavy 100. výročia vzniku ČR.