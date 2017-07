Peter Sagan sa predstaví na pretekoch Okolo Poľska, v roku 2011 na nich získal žltý dres

VARŠAVA 15. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan sa na prelome júla a augusta predstaví na etapových pretekoch Okolo Poľska. Prostredníctvom tlačovej správy o tom informovali organizátori podujatia, ktoré sa uskutoční od 29. júla do 4. augusta.

Prvá etapa má štart aj cieľ v Krakove, vyvrcholenie pretekov bude v piatok 4. augusta v Tatranskej Bukovine. Dvojnásobný svetový šampión Peter Sagan naposledy štartoval na Okolo Poľska v roku 2011 a stal sa celkovým víťazom podujatia. “Veľmi sa teším, že po šiestich rokoch sa vrátim do Poľska. Stále mám v pamäti zisk žltého trička, bolo to moje premiérové celkové víťazstvo na popredných etapových pretekoch,” povedal Peter Sagan.

Riaditeľ Okolo Poľska Czeslaw Lang má radosť, že na tomto podujatí sa predstaví aj hviezda Saganovho formátu. “Je pre nás cťou, že v pelotóne budeme mať jazdca v dúhovom drese. Všetci fanúšikovia majú v pamäti veľké Petrovo víťazstvo z roku 2011. Som presvedčený, že štart Petra Sagana urobí naše preteky omnoho pútavejšie,” povedal Lang.

Slovenský jazdec nemeckého tímu Bora-Hansgrohe by mal neskôr štartovať na etapových pretekoch BinckBank Tour (7.- 13. 8.), ktoré vlani absolvoval ešte pod pôvodným názvom Eneco Tour. V septembri by sa mal potom presunúť do Kanady na dve jednorazové podujatia WorldTour v Québec City a Montreale (8. a 10. 9.), kde pred rokom obsadil prvé a druhé miesto. Potom sa už sústredí na zisk tretieho titulu majstra sveta v sérii, o ktorý sa pokúsi na MS v nórskom Bergene (24. 9.). Z uvedených informácií vyplýva. že účasť Petra Sagana na záverečnom podujatí Grand Tour španielskej Vuelte (19. 8. – 10. 9.) je nepravdepodobná, rovnako aj obhajoba titulu majstra Európy v dánskom Herningu (6. 8.). “Vuelta v tejto chvíli nie je v jeho programe. Určite však bude jazdiť na BinckBank Tour a na majstrovstvách sveta,” potvrdil španielsky športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Patxi Vila.