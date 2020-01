Petra Vlhová bola po paralelnom obrovskom slalome nahnevaná, ale nedeľu v Sestriere hádže za hlavu

Tretie miesto v kvalifikácii, ale potom rýchla rozlúčka v úvodnom kole vyraďovacej časti. Slovenskej zjazdárke Petre Vlhovej nevyšli nedeľňajšie preteky Svetového pohára v paralelnom obrovskom slalome v talianskom Sestriere tak, ako by si to predstavovala.

Namiesto ďalšieho útoku na najlepšiu trojku v celkovom poradí sa musela uspokojiť s 18. miestom. To všetko deň po triumfe v obrovskom slalome v rovnakom stredisku a päť dní po slalomovom víťazstve vo Flachau. „V druhej kvalifikačnej jazde som mala problémy s materiálom, odvtedy som sa necítila dobre a do toho prišli aj zdravotné problémy. Celkovo to dnes nebol môj deň,“ zhodnotila Vlhová pre RTVS.

Tesná prehra s Daniothovou

Vlhová tesne prehrala so Švajčiarkou Aline Daniothovou už v prvej jazde 1/16 finále napriek tomu, že bola vo výhodnejšej modrej dráhe. V cieli bola o päť stotín rýchlejšia Daniothová.

Po výmene štartovných pozícií sa 24-ročná Liptáčka v červenej dráhe márne snažila zmazať drobné manko, o tri roky mladšiu súperku už nedostihla. V trinástych pretekoch SP v aktuálnej sezóne si zapísala najhoršie umiestnenie spomedzi tých, ktoré dokončila. Pritom až štyrikrát sa tešila z víťazstva.

„Prvú jazdu proti Daniothovej som trochu pokazila, v druhej som sa snažila dohnať stratu. Nakoniec mi to nevyšlo. Som nahnevaná, určite to nebol plán skončiť dnes v 1. kole. Dnešok musím hodiť za hlavu, zajtra je nový deň. Celkovo v nasledujúcich dňoch potrebujem regeneráciu, som už trochu zničená,“ doplnila Vlhová.

Troje preteky v bulharskom Bansku

Už v pondelok úradujúca najlepšia športovkyňa Slovenska spoločne so svojím tímom naberie smer Bansko. V Bulharsku budú na konci budúceho týždňa až troje preteky Svetového pohára v rýchlostných disciplínach. Vlhová by si tam mala vyskúšať dvakrát zjazd a raz super G.

„Potrebuje zostať v pretekovej kondícii a tiež sa pokúsi získať nejaké body do Svetového pohára. Predsa len v Bansku to budú troje preteky a nechceme ich vynechať príliš veľa. Potom síce nepôjdeme do Soči a o účasti v Garmischi sa rozhodneme krátko pred pretekmi,“ informoval tréner Livio Magoni ešte po víťaznom slalome vo Flachau.

Jeho zverenkyni patrí vo Svetovom pohári celková druhá priečka za Mikaelou Shiffrinovou v boji o veľký glóbus ako aj v hodnotení slalomu. V paralelných disciplínach je Vlhová dokonca líderka a v obrovskom slalome momentálne štvrtá. „Dobre sa vyspím a potom sa budem snažiť ´makať´ ešte viac, aby to bolo lepšie ako v nedeľu v Sestriere,“ odhodlane dodala Vlhová pred začiatkom druhej polovice sezóny.