Petra Vlhová kondičnú prípravu dopĺňa jazdou na motorke či behom s padákom na chrbte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 22. augusta (WebNoviny.sk) – Leto slovenskej zjazdárky Petry Vlhovej (22) nie je o vychutnávaní si slnka a vody. Členka užšej svetovej špičky v slalome a širšej v obrovskom slalome ak práve netočí oblúky na ľadovci vo vysokej nadmorskej výške, tak sa potí v rámci kondičnej prípravy doma v Liptove.

Vhodne ju dopĺňa aktivitami pod holým nebom, napríklad aj jazdou na obľúbenej motorke. V úvode tretieho augustového týždňa sa aj pred zástupcami médií predviedla nielen so stabilizačnými cvičeniami na doske v telocvični, ale aj na kroske v teréne či behu s padákom na chrbte na vrchu Nicovô nad Liptovským Mikulášom.

Na motorke jazdí aj Hirscher

“Chcela som vám ukázať niečo, z čoho budem žiť počas súťažnej sezóny v zime. Keď sadám na motorku, veľa ľudí si myslí, že sa len tak idem povoziť. Nie je to tak. Nacvičujem si rovnováhu, koordináciu, posilňujem brucho, nohy aj ruky a samozrejme, je to aj o odvahe. Je to celkovo dobrý tréning a som rada, že môžem v rámci prípravy robiť niečo, čo ma baví,” uviedla Petra Vlhová. K téme motorka v príprave ešte poznamenala: “Jazdia na nej aj takí majstri slalomu, akými sú Rakúšan Marcel Hirscher či Nór Henrik Kristoffersen. Je to síce nebezpečné, ale nohu si môžem zlomiť aj tak, že vyjdem z domu a potknem sa…”

Nad Liptovským Mikulášom v pondelok napoludnie silno fúkalo a keď sa piata najlepšia slalomárka uplynulej sezóny a celkovo desiata žena SP 2016/2017 rozbehla s padákom na chrbte, chvíľami to vyzeralo, že si ide vyskúšať aj paraglajding. Nič také sa však nestalo, Petra to v pohode ustála. “Keď fúka a ja behám s padákom, je to trochu ťažšie. Teraz to bolo po rovine, ale zvyknem aj do kopca, a to už je celkom zaberačka. Chápem však, prečo to robím – aby som v zime bola silovo na vrchole,” pokračovala Petra Vlhová.

Chce vyskúšať kombinačné preteky

Víťazka posledného ženského slalomu SP uplynulej zimy v americkom Aspene (zdolala tam aj fenomenálnu Mikaelu Shiffrinovú) má za sebou už päť letných tréningových výjazdov na ľadovce, okrem slalomu a obrovského slalomu pribrala do portfólia aj super G, lebo si chce počas sezóny vyskúšať aj kombinačné preteky. Ambiciózna Liptáčka tvrdí, že rýchlosti sa nebojí, trénovanie kĺzavých disciplín zjazdu a super G je však omnoho náročnejšie z hľadiska podmienok aj času.

“Na zjazdových lyžiach ma to baví, veď je to rovnako ako na motorke o rýchlosti. Uvedomujem si však, že na také preteky musím byť stopercentne pripravená a to zatiaľ nie som. Budem to teda brať krok po kroku. Do súťažného programu vo Svetovom pohári pridám nejaké kombinácie a uvidím, ako sa budem cítiť,” ozrejmila Vlhová.

Užije si dovolenku v teple

Zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho sa vo svojej kariére riadi heslom “Zlepšovať sa z roka na rok“. Znamená to, že po lanskej životnej sezóne by mala v jej prípade prísť ďalšia “životná“? Jazdecké predpoklady na to má, aj potrebnú guráž. “Nastavenú latku určite nechcem podliezať. V obrovskom slalome aj slalome sa momentálne cítim veľmi dobre. Teraz potrebujem z kvantity v príprave prejsť na kvalitu a doladiť ešte chybičky. V októbri to už musí byť všetko vyriešené tak, aby som do novej sezóny mohla vstúpiť v plnej sile,” vysvetlila.

Ešte predtým, než kondičnú drinu vymení za ďalší výjazd na sneh, si Petra Vlhová dopraje zaslúžený oddych. “Idem konečne na dovolenku do tepla. Potrebujem si oddýchnuť, lebo od apríla fungujem prakticky bez prestávky. Doťahovala som aj školu, čiže teraz potrebujem na istý čas naozaj úplne vypnúť. Teším sa na to,” rozlúčila sa štvrtá najlepšia slalomárka z februárových MS v Sankt Moritzi.