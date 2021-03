Petra Vlhová môže spečatiť zisk veľkého aj malého glóbusu, ide posledný slalom sezóny (online)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová môže získať veľký aj malý krištaľový glóbus. V sobotu sa v rámci finále Svetového pohára predstaví v slalome s číslom 6.

V poslednom desiatom ženskom slalome sezóny SP 2020/2021 sa predstaví 24 pretekárok.

Jasná favoritka neexistuje

Z trojice adeptiek na slalomový glóbus pôjde ako prvá s číslom 3 Rakúšanka Katharina Liensbergerová. Američanka Mikaela Shiffrinová bude mať štvorku a Vlhová už spomenutú šestku. Slovenka má na čele slalomového poradia pred Rakúšankou náskok 22 bodov a Rakúšanka pred Američankou 15 bodov.

Jasná favoritka neexistuje, ale základné počty sú z hľadiska Vlhovej zrejmé: Ak chce obhájiť malý glóbus, musí buď zvíťaziť alebo skončiť najhoršie druhá v prípade, že triumfovať bude Shiffrinová alebo Liensbergerová. Ak by zverenkyňa Livia Magoniho obsadila tretie miesto, glóbus by získala jedna z jej súperiek podľa toho, ktorá z nich by ovládla slalom.

Veľký glóbus na dosah

Vlhová je už veľmi blízko k zisku historicky prvého veľkého glóbusu za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári 2020/2021. Pred záverečnými dvomi pretekmi sezóny vedie v súboji o veľký glóbus s náskokom 96 bodov pred švajčiarskou reprezentantkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Slalom žien v Lenzerheide sa v sobotu začne o 10.30 h, druhé kolo príde na rad o 13.30 h.