Petra Vlhová neabsolvovala druhý tréning vo Val d´Isere, v ohrození je aj alpská kombinácia

Petra Vlhová mala v pláne v piatok vo Val d´Isere absolvovať aj druhý tréning pred sobotňajšími pretekmi v zjazde žien, ale na trať sa nedostala. Organizátori tréning zrušili pre silný vietor, v tom prvom obsadila čerstvá víťazka ankety Športovec roka na Slovensku 16. priečku.

Očakávajú sneh

Sobotňajší zjazd by nemal byť podľa organizátorov v ohrození, ale nedeľňajšia alpská kombinácia áno. Očakáva sa, že napadne 40 až 60 cm snehu a bude náročné pripraviť trate na preteky zložené zo super G a slalomovej jazdy. Informuje o tom portál ORF.

„Išlo sa mi fajn, dôležité je pre mňa nájsť správnu líniu. Oblúk v zjazde je aj 100 m a nie maximálne 20 m ako v obrovskom slalome či slalome, preto mám s tým problém zvyknúť si. Nie je to však až také zlé,“ povedala Vlhová pre RTVS ešte po prvom tréningu zjazdu.

V sobotňajších pretekoch by 24-ročná Liptáčka mohla zaútočiť na prvé bodované umiestnenie v tejto kráľovskej disciplíne vo Svetovom pohári, ktorú prakticky vôbec nejazdí. V nedeľu by sa chcela pokúsiť o pódium v disciplíne všestrannosti, v ktorej je úradujúca vicemajsterka sveta z Aare.

Potrebuje viac sebavedomia

Pred súťažným víkendom vo Val d´Isere jej tréner Livio Magoni uviedol že Petra potrebuje získať viac sebavedomia, čo sa týka rýchlosti.

„Potrebujeme, aby jazdila tréningy zjazdu rovnako aj preteky, vyskúšala si kopec a získala trochu sebadôvery. Nikdy predtým na tomto kopci nelyžovala, takže ho nepozná. Kľúčovými pretekmi pre nás je nedeľná kombinácia, kde by sme chceli, aby bola medzi najlepšími troma. Na to potrebuje byť poriadne zžitá s rýchlosťou, aby vedela, v ktorých zákrutách má ísť ako rýchlo. Zjazd a super-G sú si podobné, takže v kombinačnom super-G by to malo byť potom fajn,“ skonštatoval Livio Magoni v rozhovore pre denník Šport.

Na margo boľavej pravej nohy Petry Vlhovej jej tréner podotkol. „Myslím si, že nemáme pri nahustenom programe čas na to, aby sme to vyliečili. Petra zrejme bude musieť absolvovať celú sezónu v takomto stave. Musíme veľmi dobre pracovať s injekciami a terapiami. Takisto musíme všetko plánovať veľmi voľne.”