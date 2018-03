Piate narodeniny s Lýdiou Eckhart, Evelyn, aj Michalom Kubovčíkom

BRATISLAVA 21. marca 2018 (WBN/PR) – 19 spíkrov v troch sálach, viac ako desiatka predajcov, koučing, mentoring, večer plný zábavy a príjemnej muziky. To je piaty ročník najväčšej konferencie pre ženy, Umenie byť ženou Bratislava 2018.

Organizátorky konferencie pripravili pre ženy mená ako Mark Dzirasa, Helena Máslová, Marek Herman, Jan Muhlfeit, Kristián Beňo, Katarína Šipoš, Stanka Sobolová, Ivanka Adamcová, Lilia Khousnoutdinova a mnohé iné. „Tak ako doposiaľ všetky ročníky, chceme ženám priniesť rôznorodosť tém. Naša konferencia je pre všetky ženy. To znamená, že sme zamerané ako na osobnostný rast, partnerské vzťahy, zdravý životný štýl, či budovanie vlastného vedomia v rôznych oblastiach“, hovorí jedna zo zakladateliek, Marcela Reisz. „V rámci niekoľko stovkovej kapacity pracujeme v troch sálach, takže sa snažíme program koncipovať tak, aby sa témy navzájom neprekrývali a zároveň obsah v jednotlivých blokoch dával zmysel“, pokračuje Alexandra Pevalová, spoluzakladateľka konferencie. Súčasťou programu je aj koučingová zóna, či mentoring, ktorý bol minulý rok novinkou a stretol sa s veľmi pozitívnym ohlasom. „Mentorky sú ženy, ktoré sú úspešné v tom, čo robia a sú schopné predať to ďalej“, vysvetľujú organizátorky. Tento rok sa medzi mentorkami objaví veľmi úspešná slovenská módna návrhárka Lýdia Eckhardt. Účastníčky konferencie sa môžu tešiť aj na autogramiádu jej motivačnej autobiografie Bežať šťastiu oproti.

Koučovať bude tím Aleša Kalinu, aj Nina Menkyová.

Počas piateho ročníka konferencie si ženy budú môcť vypočuť meditačný koncert Ramivana.

Ambasádorkou a moderátorkou podujatia je celých päť rokov Adela Vinczeová, ktorej hosťami v rámci každoročnej večernej talk show budú hudobník Ado Juráček, herec Michal Kubovčík a komička Evelyn.

Umenie byť ženou Bratislava sa koná 14. 4. 2018.

Predaj vstupeniek bude z kapacitných dôvodov ukončený do konca mesiaca marec.

