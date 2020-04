Plán otvárania obchodov na Slovensku má štyri fázy, prvá sa začne v stredu 22. apríla (video)

aktualizované 20. apríla 19:01

Ďalšie prevádzky by sa na Slovensku mohli začať otvárať už v stredu 22. apríla. Vyplýva to z plánu, ktorý vypracovalo konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Plán v utorok predloží premiér Igor Matovič Ústrednému krízovému štábu na posúdenie a prípadné schválenie.

V prvej fáze by sa pritom mali otvárať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko.

Využívať by sa už mali dať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvárať by sa mali aj predajne automobilov, motoriek a autobazary.

Obchody sa môžu aj zatvárať

Plán pozostáva aj z ďalších troch fáz, ktorých zavádzanie však nie je v návrhu určené konkrétnym dátumom. Podľa Matoviča to totiž bude závisieť od vývoja šírenia koronavírusu po zavedení prvej fázy plánu.

„Poďme otvoriť niektoré obchodné prevádzky, ale budeme musieť byť dvakrát viac zodpovednejší, ako doteraz,“ povedal Matovič na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že ak sa ukáže, že nákaza začne opäť rásť, tieto obchody zatvoria, a možno aj tie, ktoré sú dnes otvorené.

Otváranie obchodov má byť zároveň podmienené dodržiavaním prísnych podmienok, ako nosenie rúšok, stanovený odstup ľudí, dezinfekcia, vetranie priestorov a podobne.

Budú sa hodnotiť plusy a mínusy

Ako uviedol hlavný hygienik Ján Mikas, je potrebné, aby boli ľudia aj naďalej ostražití a dbali na ochranu seba aj ostatných. Definovaním týchto fáz chceli podľa neho odborníci dosiahnuť, aby sa ľudia oboznámili s možnými uvoľneniami a aby sa na ne mohli pripraviť, ak to dovolí epidemiologická situácia.

Ak by podľa Mikasa pozitívne prípady pribúdali tak ako doteraz, postupovali by sme plynule do druhej fázy. „Vždy by zasadlo konzílium, aby sa zhodnotili plusy a mínusy. Želali by sme si všetci, aby sme to mohli takýmto spôsobom spustiť. Uvidíme, ako bude vyzerať epidemiologická situácia,“ konštatoval.

V druhej fáze by sa podľa predstaveného plánu spúšťalo krátkodobé ubytovanie, avšak bez spoločného stravovania, jedlo by sa mohlo distribuovať na izbu. Izby by museli byť so sociálnym zariadením a kúpeľňou a ubytovanie by zároveň neposkytovalo iné služby. Podľa podmienok by sa mohli v tejto fáze otvárať aj kaderníctva, pedikúry a manikúry, taxi služby, detské kluby do 10 rokov, obnovili by sa bohoslužby a svadby. Sprístupniť by sa mali aj vonkajšie turistické atrakcie.

Tretia fáza zahŕňa otvorenie obchodov a služieb do tisíc metrov štvorcových. Poskytovať by sa mohlo tiež verejné stravovanie na vonkajších terasách. Dostupné by boli aj masáže, športové a rekondičné rehabilitácie, v rámci nich však len suché procedúry. Podľa podmienok by sa otvárali aj múzeá, galérie či knižnice. Posledná fáza by znamenala otvorenie kín, divadiel, kúpalísk, obchodných centier, škôl, škôlok, vnútorných športovísk, organizovanie hromadných podujatí, športových podujatí a poskytovanie ubytovania.