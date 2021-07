Pľuvanec do očí 600 tisíc ľuďom, ostro sa pre referendum pustil Matovič do Čaputovej

Bývalý premiér a súčasný minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) po zamietavom rozhodnutí Ústavného súdu SR (ÚS SR) vo veci referenda o predčasných voľbách skritizoval konanie prezidentky Zuzany Čaputovej.

Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Označil podanie na prešetrenie otázky Ústavným súdom SR za „pľuvanec do očí 600-tisíc ľudí“.

Predseda ÚS SR Ivan Fiačan v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je podľa ÚS SR v súlade s Ústavou SR. Referendum sa teda nemôže konať.

„Hlboko nesúhlasím so zlomyseľným konaním pani prezidentky Čaputovej. Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu SR referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom,“ napísal.

Podľa Matoviča okradla ľudí o možnosť vyjadriť sa. Jej konanie zhodnotil ako podlé a zákerné. Podotkol, že aj keď nie je za predčasné voľby, je hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke.