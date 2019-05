Po odchode Slovana z KHL v tíme končia športový riaditeľ Štefl aj výkonný riaditeľ Jaškin

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Vedenie HC Slovan Bratislava v dôsledku odchodu z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) po vzájomnej dohode nepredĺžilo spoluprácu so športovým riaditeľom Oldřichom Šteflom a výkonným riaditeľom klubu pre KHL Alexejom Jaškinom.

Prvý menovaný pôsobil na poste športového riaditeľa od jari 2009, pričom v ostatných sezónach fanúšikovia viackrát požadovali jeho odchod.

Jaškin pracoval v štruktúrach „belasých“ od ročníka 2012/13. Obaja funkcionári skončia na svojich pozíciách k 31. máju 2019. „HC Slovan ďakuje obom svojim zamestnancom za odvedené služby a do budúcnosti im želá len to najlepšie,“ uvádza sa na oficiálnom webe tímu zo slovenskej metropoly.

Bratislavský Slovan po siedmich sezónach opúšťa KHL a mal by sa vrátiť do slovenskej najvyššej súťaže, keďže na pôsobenie v najkvalitnejšej európskej lige nenašiel nového investora. „Belasí“ však musia pred vstupom do Tipsport ligy splniť viacero licenčných podmienok, z ktorých tou najpodstatnejšou je vyrovnanie dlhov voči hráčom. Tie majú presahovať milión eur. Rovnako sedemcifernú sumu dlhuje Slovan mestu Bratislava za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu.