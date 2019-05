Slovan môže po splnení podmienok hrať v Tipsport lige, Pro-hokej je pripravený

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – HC Slovan Bratislava končí v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) a v ďalšej sezóne bude štartovať v najvyššej slovenskej súťaži.

Na túto pondelkovú zásadnú informáciu z kuchyne osemnásobného slovenského majstra v utorok zareagoval aj šéf Pro-Hokeja, ktorý riadi Tipsport ligu (TL), Richard Lintner.

“Po športovo-technickej stránke má Pro-Hokej, samozrejme, pripravený návrh hracieho formátu aj pre potenciálnych 13 účastníkov v súťaži. Splnenie licenčných a legislatívnych kritérií je však tiež neoddeliteľnou podmienkou účasti v Tipsport lige,“ uviedol Lintner na prezentácii TL na facebooku.

Prihláška do konca mája

Slovan musí podať prihlášku do Tipsport ligy do konca mája, na plnenie licenčných podmienok bude mať čas do neskoršieho stanoveného termínu. „Belasí“ aktuálne nemajú podpísané zmluvy s hráčmi a nemajú ani trénera, na extraligu musia poskladať úplne nový káder.

Podmienkou návratu do najvyššej slovenskej súťaže je aj vyplatenie záväzkov voči hráčom, ktoré klub priznáva. Slovan má mať sľúbenú finančnú injekciu od súčastného akcionára, ktorá by mu umožnila presun do Tipsport ligy.

„Veľmi sme chceli a uverili sme sľubom možného investora, z ktorých napokon zišlo. Z toho som veľmi sklamaný,“ informoval člen predstavenstva HC Slovan Juraj Široký ml.

Sedem ročníkov v KHL

Slovan Bratislava by rád zostal na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, musí však vyplatiť dlh mestu Bratislava, ktoré prevádzkuje arénu. Ten narástol na sedemmiestnu sumu. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla pre SITA potvrdil, že k 27. máju je to 1 171 213,26 eur a dlh HC Slovan mládež je k rovnakému dňu 135 916,31 eur.

„Neviem si predstaviť, že by sme hrali v inej hale ako na ZŠ O. Nepelu. Slovan patrí sem a chceme hrať tu. Neriešime iné možnosti. Budeme o tom rokovať s mestom,“doplnil Juraj Široký ml.

Slovan Bratislava zatiaľ naposledy hral v slovenskej extralige v sezóne 2011/2012, s domácou súťažou sa vtedy lúčil ziskom titulu v pamätnej sérii s Košicami 4:3 na zápasy. V nadnárodnej KHL potom „belasí“ absolvovali sedem ročníkov. Dvakrát sa im podarilo prebojovať do play-off, ale bez nároku na pokračovanie v 2. kole.