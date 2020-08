Do prírody vypustia bieluhy Little Grey a Little White, ktoré odchytili pre ruský výskum veľrýb

Dve bieluhy morské (Delphinapterus leucas), ktoré pred takmer desiatimi rokmi vytiahli z mora, sa opäť vrátia do otvorených vôd. Samice Little Grey a Little White už obývajú prvú otvorenú rezerváciu pre bieluhy na Islande.

Bieluhy chytili v roku 2011 pre ruský výskum veľrýb a neskôr ich presunuli do vodného parku v Číne. Na Island ich odtiaľ priviezli už vlani a rok strávili v zariadení na súostroví Vestmannaeyjar. Do rezervácie ich odviezlo nákladné auto a vlečný čln so špeciálnymi popruhmi s penovou výstelkou, aby mali pohodlnú cestu, ktorá ukončila ich viac ako 9 600 kilometrov dlhú púť.

Príchod hravej Little Grey a trochu zdržanlivej Little White do rezervácie potvrdila britská organizácia The Sea Life Trust, ktorá sa o ne stará. Bieluhy sú podľa nej v bezpečí a spoznávajú svoje okolie v zálive Klettsvik, kde zatiaľ žijú vo vyhradených bazénoch. Už čoskoro ich však vypustia do otvorených vôd.

V divočine žije asi 200-tisíc bieluh. Tieto morské živočíchy sú charakteristické ich bielym sfarbením a dorastajú do dĺžky štyroch metrov.