Po takmer desiatich rokoch obvinili mužov, ktorí v Bratislave prepadli auto s peniazmi

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Po takmer desiatich rokoch obvinili páchateľov, ktorí na Seneckej ceste v Bratislave prepadli vozidlo prevážajúce peniaze. Ozbrojení muži si koncom roka 2008 odniesli takmer 1,9 milióna slovenských korún, čo je vyše 62-tisíc eur.

Podľa polície majú tento čin na svedomí štyria Bratislavčania. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková, 39-ročný Martin, 32-ročný Andrej, 45-ročný Patrik a 32-ročný Marek sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť.

Ozbrojení muži pred areálom veľkoobchodnej spoločnosti dvoma vozidlami zablokovali auto, ktoré prevážalo peniaze do banky a zobrali z neho tašku s hotovosťou.Vodičovi do očí nastriekali neznámu látku, čím mu spôsobili dočasnú stratu zraku a ušli do obce v Seneckom okrese.

Polícia rozsiahle vyšetrovanie pre obzvlášť závažný zločin lúpeže koncom mája 2009 prerušila, no po páchateľoch pátrali aj naďalej. Na základe nových zistení začiatkom tohto mesiaca vyšetrovateľ rozhodol o pokračovaní trestného stíhania a následne padli obvinenia. Páchateľom za tento čin hrozí trest na desať až pätnásť rokov.