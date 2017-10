Po zápase som sa s Vukomanovičom nestretol, tvrdí Hološko a zvažuje právne kroky

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalista ŠK Slovan Bratislava Filip Hološko dementoval medializované informácie, že po sobotňajšej prekvapujúcej domácej remíze so Senicou (2:2) v rámci 14. kola Fortuna ligy mal vynadať trénerovi Ivanovi Vukomanovičovi, od pondelka už exkoučovi „belasých“.

Krídelník reagoval na správy

Podľa informácie na oficiálnej internetovej stránke bratislavského klubu zostal 33-ročný skúsený krídelník doslova v šoku z týchto informácií a okamžite reagoval.

„Na internete som si prečítal, že po stretnutí so Senicou som vulgárne vynadal trénerovi Vukomanovičovi. To vôbec nie je pravda. Ja som sa po zápase s koučom nestretol. Tréner potom ani nebol v kabíne, takže neviem, kto si takúto lož vymyslel. Hnevá ma to a nenechám to len tak bez odozvy. Rozmýšľam, že podniknem aj právne kroky, pretože bolo poškodené moje meno. Nie je v mojej povahe, aby som sa takto zachoval voči trénerovi a dôrazne odmietam, že by som mu niečo vulgárne povedal,“ cituje slová Filipa Hološka klubový web Slovana a dopĺňa, že Ivan Vukomanovič sa okamžite po skončení spomenutého zápasu zúčastnil na tlačovej konferencii, preto nebol bezprostredne po jeho konci medzi hráčmi v kabíne.

Incident s Jakubom Marešom

Piešťanský rodák však mal incident so spoluhráčom Jakubom Marešom. „Je pravda, že po zápase sme si vymenili pár názorov. Priznávam, že som naňho trochu verbálne vyskočil. Jakub prišiel po zápase do kabíny a smerom k celému mužstvu povedal, že nemôžeme dostať také dva rýchle góly. Ja som to obrátil na niečo iné a slovne som naňho vyletel. V pondelok, keď sa bol s nami tréner Vukomanovič v kabíne rozlúčiť (pre neuspokojivé výkony a výsledky ho vedenie klubu odvolalo a na jeho post angažovalo Martina Ševelu, pozn.), pred celou hráčskou kabínou som vstal a vzal si slovo. Jakubovi som sa ospravedlnil, on si totiž kritiku z mojej strany nezaslúžil. Na ihrisku z nás všetkých drie asi najviac, je lídrom a dal v tomto ligovom ročníku jedenásť gólov,“ skonštatoval na webe Slovana Filip Hološko a doplnil:

„Zároveň som povedal, že posledné výsledky ležia vo veľkej miere aj na pleciach nás hráčov. Tím netvoria len kvalitní hráči, tím tvoria ľudia, ktorí sú ochotní makať jeden za druhého a bojovať. Ak toto dáme dokopy a budeme vystupovať ako jeden tím, môžeme byť úspešní.“

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po senzačnom nerozhodnom výsledku proti poslednej v ligovej klasifikácii Senici (klub zo Záhoria dosiaľ získal iba tri body, z toho dva proti „belasým“, pozn.) figurujú po 14. kole v tabuľke Fortuna ligy na 3. mieste s 26 bodmi, už s desaťbodovým odstupom na lídra FC Spartak Trnava.