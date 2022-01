Po zápase v Michalovciach došlo k bitke a padli aj rasistické slová, tréner Valtonen sa Spišiakom ospravedlnil (video)

Piatkový zápas 29. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Dukla Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves sa na ľade skončil 3:1 pre Michalovčanov.

Lenže piaty súboj týchto dvoch súperov v aktuálnej sezóne mal aj nechutnú dohru.

Spišiaci zvažujú právne kroky

Napätie zo strany niekoľkých jednotlivcov sa z ľadu a striedačiek prenieslo do otvorenej konfrontácie medzi hráčmi aj členmi realizačných tímov a usporiadateľmi, neskôr pred štadiónom mala podľa RTVS dokonca zasahovať polícia.

Povestnou iskrou pred výbuchom emócií mali byť rasistické poznámky členov realizačného tímu Michaloviec voči kanadským obrancom tmavej pleti v drese Spišskej Novej Vsi Matthewovi Petgraveovi a Arvinovi Atwalovi.

Podľa vedenia HK Spišská Nová Ves tieto fakty uviedol aj delegát stretnutia vo svojom zápise.

„Aj na základe zápisu delegáta po včerajšom stretnutí, kde je uvedené verbálne a fyzické napadnutie, tiež rasistické napadnutie zo strany členov realizačného tímu domáceho klubu a usporiadateľskou službou sme sa rozhodli celú situáciu posunúť nášmu klubovému právnikovi. Po preštudovaní celej situácie zvážime právne kroky voči vybraným osobám,“ informoval tím HK Spišská Nová Ves na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Tréner Mosnár niečo také nezažil

„Sme sklamaní z konania niektorých osôb počas a hlavne po zápase. Správanie, aké predviedli, je absolútne neprípustné a ponižujúce. Urážanie kohokoľvek rasistickými gestami a pokrikmi nepatrí do žiadnej spoločnosti a už vôbec nie do športovej. Je to hanba a zlyhanie niektorých jednotlivcov, ktorí takýmto chovaním dehonestujú dobré meno športovej spoločnosti, Tipos extraligy a ľadového hokeja na Slovensku. Kustód domáceho tímu bol za podobne incidenty už viackrát riešený,“ doplnili Spišiaci na svojom fejsbúku.

Tréner HK Dukla Ingema Michalovce Tomek Valtonen odsúdil konanie jednotlivcov, ktorí sa pobili po zápase a zároveň sa hosťom ospravedlnil.

„Také veci by sa nemali stávať, nie je to dobré pre slovenský hokej. Nie som si presne istý, čo sa stalo, mám to len z počutia, ale z nášho pohľadu sa chcem ospravedlniť. Táto súťaž nie je džungľa, musíme rešpektovať hru aj hráčov,“ uviedol 42-ročný Fín na pozápasovej tlačovej konferencii.

O jedenásť rokov starší tréner Spišiakov Miroslav Mosnár ho doplnil: „Dosiaľ som nezažil, aby sa také niečo udialo po zápase. Ťažko môžeme v hokeji niečo budovať, ak sa nerešpektujeme navzájom. Týmto tlačíme celý slovenský hokej dolu.“

Vyhrali aj piaty vzájomný duel

Michalovce aj po piaty raz v sezóne zdolali Spišskú Novú Ves a v tabuľke si upevnili tretiu priečku. Nováčik zo Spiša zostal po piatej prehre za sebou na siedmom mieste o bod pred ôsmym Prešovom.

Oba tímy odohrajú svoje ďalšie zápasy už v nedeľu 16. januára. Spišiaci doma privítajú hráčov HK Dukla Trenčín, Michalovčania sa rovnako pred domácimi divákmi predstavia proti hokejistom posledného Liptovského Mikuláša.