Počet nezvestných z potopeného trajektu na jazere Toba stúpol, úrady už potvrdili aj úmrtie

TIGARAS 20. júna (WebNoviny.sk) – Indonézske úrady zvýšili počet osôb nezvestných po potopení trajektu na jazere Toba na 166. Loď, ktorá sa po jazere na ostrove Sumatra plavila preplnená ľuďmi a ich motocyklami, nemala žiaden zoznam pasažierov. Predstavitelia agentúry pre zvládanie katastrof preto viackrát zvýšili počet nezvestných, keď sa im ozvali ich príbuzní.

Miestne vojenské velenie v stredu zverejnilo zoznam s menami 166 nezvestných ľudí. Deň predtým úrady oznámili, že pátrajú po 94 ľuďoch, ale očakávajú, že sa toto číslo ešte zvýši.

Niekoľko preživších

Záchranári ešte v pondelok, kedy sa nehoda stala, z vody vytiahli len 18 preživších. Úrady zatiaľ potvrdili len jedno úmrtie. Reportér agentúry Associated Press v stredu informoval, že videl ako prenášajú jedno telo do sanitky na brehu. Nemenovaný záchranár mu neskôr povedal, že to bola žena, ktorú našli približne sedem kilometrov od miesta potopenia.

Trajekt sa potopil v pondelok v zlom počasí okolo 17:30 miestneho času (12:30 stredoeurópskeho letného času), keď smeroval z pevniny na ostrov uprostred jazera. Odvtedy sa konajú pátracie a záchranné práce, na ktorých sa zúčastňuje 350 ľudí a minimálne šesť lodí.

Pátranie je pomalé

Tí zatiaľ na breh priniesli len osobné veci pasažierov ako oblečenie či tašky. Podľa niektorých príbuzných nezvestných ľudí je pátranie pomalé a nedostatočné a vyzývajú kompetentných na jeho posilnenie.

Jazero Toba s rozlohou 1 145 kilometrov štvorcových je vulkanického pôvodu a je populárnou turistickou destináciou. Nehody trajektov sú v Indonézii bežné, a to najmä v dôsledku častého nedodržiavania bezpečnostných predpisov.