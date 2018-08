Pod troskami zrúteného mosta v Janove môžu byť stále ľudia, záchranári pokračujú v pátraní

MILÁNO 16. augusta (WebNoviny.sk) – Hlavný prokurátor Janova oznámil, že pod troskami zrúteného diaľničného mosta môže byť stále do 20 ľudí.

Záchranári naďalej prehľadávajú tony betónu a trosiek mosta, ktorý sa v meste zrútil v utorok. Úrady doteraz potvrdili 39 obetí, neuviedli však, koľkí sú nezvestní.

Prokurátor Francesco Cozzi vo štvrtok pre novinárov povedal, že „nezvestných by mohlo byť od 10 do 20 ľudí„. Minister vnútra Matteo Salvini uviedol, že je ťažké prísť s konkrétnym číslom, keďže niektorí z tých, ktorých príbuzní nahlásili ako nezvestných, môžu byť dovolenkári, ktorí v skutočnosti došli do cieľa, ale nekontaktovali zatiaľ rodinu či priateľov.

Hovorkyňa hasičov Sonia Nociová povedala, že záchranné a pátracie práce budú pokračovať, kým osoby registrované ako nezvestné nenájdu.