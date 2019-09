Podnikateľov obchodujúcich s Britániou zrejme čakajú nové povinnosti a čas na prípravu sa kráti

Hrozba neriadeného brexitu je čoraz pravdepodobnejšia a firmy, ktoré chcú naďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, sa musia pripraviť na nové povinnosti.

Tretie krajiny

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody sa môže stať realitou už 31. októbra a Briti sa tak zaradia k takzvaným tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy.

„Firmy, ktoré doteraz ešte neprepravovali tovar mimo krajín Európskej únie, by mali už dnes myslieť na základné formality, ktoré ich čakajú. Na prípravu majú už iba niekoľko dní,“ upozorňuje generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK Peter Pavuk.

Nová povinnosť sa týka spoločností, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (približne 157 eur). Tie majú registračnú povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty.

Registrácia do EORI je jednoduchá

„Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však netreba zbytočne odkladať na reálny začiatok brexitu,“ vysvetľuje Pavuk. Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve.

Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade. Pri registrácii firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré budú pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády.

Firmy, ktoré chcú po brexite plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británií, by nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti. V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI.

Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky finančnej správy. Firmy by si tiež mali vyhľadať kódy HS pre produkty, ktoré chcú vyvážať mimo hraníc únie. Tieto kódy umožňujú colným orgánom zistiť, o aký produkt ide a akú DPH alebo colnú sadzbu zaň treba účtovať.

Teoretická možnosť odkladu

Napriek tomu, že stále existuje teoretická možnosť odkladu, alebo dokonca zrušenia odchodu Spojeného kráľovstva, rokovania o dohode s Európskou úniou prakticky neprebiehajú.

Obnovenie hraničných kontrol na začiatku novembra by mohlo spôsobiť zdržanie tovaru až o niekoľko dní. „Obchodníkom, ktorí sú zvyknutí na rýchlosť dopravy, to môže značne komplikovať plány,“ konštatuje Pavuk. K veľkým zdržaniam by podľa neho mohlo prichádzať najmä v prvých týždňoch.

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPD group, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta.