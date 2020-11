Pokračoval súd v kauze prípravy vraždy Volzovej, vypovedala aj bývalá Mečiarova poradkyňa

V kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej v piatok pred senátom Okresného súdu Bratislava II vypovedala Anna Nagyová Mojžišová, ktorá v 90-tych rokoch viedla kanceláriu predsedu vlády Vladimíra Mečiara (expremiér za HZDS).

Podľa vlastných slov však o prípade nemá žiadne informácie. Spomedzi štvorice obžalovaných pozná len Pavla Ruska, s ktorým však do styku prichádzala len pracovne.

Poškodenú Volzovú Nagyová podľa vlastných slov nepozná. Takisto poprela informácie, že by ona Pavlovi R. v 90-tych rokoch poskytla informáciu, že je ohrozený na živote.

„Nedisponovala som informáciami, že by Pavol R. mal byť ohrozený,“ uviedla.

Ruska videl v areáli firmy

Svedok Jaroslav Gubala spoluvlastnil s obžalovaným Mikulášom Černákom stavebnú firmu, ktorá sídlila v rovnakom areáli v Banskej Bystrici ako Černákova SBS Security 3. Pred súdom v piatok povedal, že Ruska v areáli firmy videl, účel jeho prítomnosti však nepoznal.

Obžalobe v tomto prípade čelia bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva Pavol R. a odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ prezývaný Kýbel. Pojednávanie sa uskutočňuje za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestov odňatia slobody.

Podľa obžaloby Rusko v roku 1997 navštívil Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili.

Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji minulého roku pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Televízia mohla prísť o licenciu

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ, zvaný Kýbel.

Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.

Rusko bol spolu s podnikateľom Marianom Kočnerom vo februári tohto roku neprávoplatne odsúdený v kauze televíznych zmeniek Špecializovaným trestným súdom na 19 rokov väzenia.