Svedok v kauze prípravy vraždy Volzovej prehovoril, objednávku mu spomínal sýkorovec Peter Čongrády

Svedok Robert Bíly tvrdí, že mu dnes už zosnulý príslušník skupiny sýkorovcov Peter Čongrády spomínal „objednávku na Volzovú”. Povedal to dnes na pojednávaní v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Volzovej pred senátom Okresného súdu Bratislava II.

V prípade údajnej objednávky vraždy Sylvie Klaus Volzovej čelia obžalobe bývalý riaditeľ televízie Markíza a obchodný partner Volzovej Pavol Rusko a tiež odsúdení členovia podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ. Z bezpečnostných dôvodov sa pojednávania v tejto veci uskutočňujú v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestov odňatia slobody.

Vraždu si mal objednať Slintoš

Svedok, ktorý bol súdený v kauze skupiny „piťovci II” a vypovedá vo viacerých kauzách zločineckých skupín, uviedol, že v 90-tych rokoch pracoval pre skupinu sýkorovcov, pričom sa zameriaval na vymáhanie pohľadávok a „rôzne biznisy”.

S Čongrádym mal pri tom podľa vlastných slov dôverný vzťah. Presný čas, kedy mu Čongrándy danú vec spomínal, si svedok podľa vlastných slov nepamätá, mohlo to však byť niekedy v lete 1998 v čase medializovaných sporov o vlastníctvo Markízy. Objednávateľom mal byť „Slintoš”.

„Hovoril, že to už nie je aktuálne, malo sa to riešiť s Bystričanmi,“ povedal s tým, že Čongrády bol nakoniec rád, že sa vec nevykonala.

Súd vypočul Ruskovho šoféra aj ochrankára

Šofér Radovan Ondruš zase pred súdom vypovedal, že viezol svojho šéfa, ktorým bol bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Ruska, na návštevu do bezpečnostnej služby Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici. Dátum tejto cesty si však podľa vlastných slov nepamätá a nevie ani, čo bolo je účelom. „Nebol som vnútri,” uviedol Ondruš.

Súd tiež vypočul ďalšieho šoféra a ochrankára Pavla R. Branislava Naništu. Ten sa predmetnej cesty do Banskej Bystrice nezúčastnil. Pred súdom ale opísal bezpečnostné opatrenia, ktoré boli zavedené v súvislosti s bývalým šéfom Markízy.

„Strážil sa byt na dlhých dieloch, dcéra aj pani Rusková,” povedal s tým, že popri samotnom Pavlovi R. bol strážený aj objekt televízie. „Bola taká doba, rôzni podnikatelia chceli ochranku,” povedal.

Pojednávanie v tejto kauze pokračuje 29. septembra.

Volzovú mali údajne uniesť a odstrániť

Podľa obžaloby Rusko v roku 1997 navštívil Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.

Vo svojej výpovedi pred súdom v máji minulého roku pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Pavla R. prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Z jej smrti by nemal finančný prospech

Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ, zvaný Kýbel.

Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.

Rusko bol spolu s podnikateľom Marianom K. vo februári tohto roku neprávoplatne odsúdený v kauze televíznych zmeniek Špecializovaným trestným súdom na 19 rokov väzenia.