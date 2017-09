Polícia odhalila páchateľa, ktorý oznamoval bomby na košických súdoch

KOŠICE 27. septembra (WebNoviny.sk) – Polícia odhalila a zadržala priamo pri čine páchateľa, ktorý viackrát oznamoval uloženie bomby v budove košických súdov.

Ako na stredajšej tlačovej besede informoval riaditeľ KR PZ Košice Juraj Leško, polícia odhalila a priamo pri čine zadržala 61-ročného Košičana M. S. Vzniesla voči nemu obvinenie pre zločin šírenia poplašnej správy. V súčasnosti je obvinený vo vyšetrovacej väzbe. Prokurátor podá návrh na zaistenie jeho majetku.

Od začiatku tohto roka polícia v Košiciach eviduje dvadsať prípadov oznámenia o uložení bomby, z toho 18 bolo zameraných priamo na košické súdy, pričom podľa polície v šiestich prípadoch išlo o toho istého volajúceho.

SIM karta bola registrovaná na operátora v Kosove

Podľa riaditeľa KR PZ obvinený M. S. v šiestich prípadoch oznamoval, že na košických súdoch je bomba. Od konca minulého roka až do leta bola polícia zamestnávaná hláseniami o bombách. Motívom bolo, že na košických súdoch mu bežia tri súdne konania a hrozí mu trest odňatia slobody až na 15 rokov.

„Volal z toho istého mobilného telefónu, no SIM karta bola registrovaná na operátora v Kosove, čo komplikovalo pátranie. Tušili sme, kto je páchateľ, no v máji a júni nám unikol, až v septembri sme sa pripravili a čapli sme ho. Páchateľ nespolupracoval, no polícia našla mobilný prístroj s cudzou kosovskou SIM kartou a bol podrobený expertíznemu skúmaniu,“ povedal Leško.

V registri trestov štyri záznamy

Doložil, že ide o osobu, ktorá bola vyšetrovaná viac ako desaťkrát a v registri trestov má štyri záznamy. V súčasnosti je M.S. súdený za skrátenie dane, poistný podvod, založenie a zosnovanie zločineckej skupiny, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Ako uviedol Leško, obvinený šírením poplašnej správy o uložení bomby spôsobil celkovú škodu pre súdy a MV vyše 77 000 eur za šesť prípadov. Orgány štátu budú vymáhať túto škodu. Ako dodal, majú indície a pracujú aj na riešení ostatných prípadov, nechcel však prezradiť podrobnosti.