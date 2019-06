Polícia reaguje na masovo šírený hoax o migrantoch na petržalskom Draždiaku

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Polícia na sociálnej sieti Facebook reaguje na masovo šírený hoax o migrantoch na Draždiaku v bratislavskej Petržalke.

„Migranti (cca 10 kusov) včera na petržalskom Draždiaku. Kúpali sa v spodnom prádle a pokukovali po našich dievčencoch,“ napísal Roman ku svojej zverejnenej fotografii a pýtal sa, ako sa sem dostali, aké majú doklady, z čoho žijú a či sú pod kontrolou.

Podozrenie zo šírenia poplašnej správy

Príspevkom sa už zaoberá polícia, ktorá začala konať pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. „V uvedený deň nikto nekontaktoval políciu pre akékoľvek problémy na jazere Draždiak v bratislavskej Petržalke,“ informujú policajti na Facebooku s tým, že neďaleko sa odohral iba jeden incident, keď slovenskí narkomani a bezdomovci búrali chatku.

Policajti zároveň aj odpovedali Romanovi na jeho „zásadné“ zistenia a otázky. „Keďže neslovensky pôsobiaci ľudia na fotografii sa rozhodli stráviť slnečný deň na jednom z najznámejších kúpalísk v Bratislave medzi stovkami ľudí, tak asi sa sem dostali legálnym spôsobom, keďže určite počítali s tým, že budú pútať pozornosť ľudí ako je pán Roman, a preto by v prípade nelegálneho prekročenia hraníc riskovali zadržanie a vyhostenie do svojej domovskej krajiny a to len kvôli opaľovaniu a kúpaniu,“ napísali k otázke „Ako sa sem dostali?“

Roman sa pýtal aj na doklady a z čoho žijú. „Majú doklady také, aké má aj Roman – občiansky preukaz alebo pas. Prečo by mali iba občiansky preukaz a nie pas, keď sú migranti z ďaleka? Pretože, keď je niekto tmavšej pleti neznamená automaticky, že je migrant. Môže byť Rakúšan, Maďar, dokonca aj Slovák,“ informovala polícia a doplnila, že žijú buď z práce tam, kde robia, alebo z vreckového od rodiny, alebo môžu byť aj nezamestnaní a poberať sociálnu podporu.

O Slovensko nemajú migranti záujem

Policajti ďalej informovali, že ľudia na fotografii nie sú pod kontrolou, pretože sú to obyčajní ľudia ako pán Roman.„Pod kontrolou je predovšetkým východná hranica s Ukrajinou a bezpečnostné opatrenia vykonávame aj na ostatných hraničných priechodoch a po celom území Slovenska na základe operatívnej činnosti,“ priblížili.

Roman v príspevku tiež napísal, že má ísť o bojaschopných mužov, žiadnych chudákov, ktorí utekajú pred vojnou. „Nie je známe, aké štandardy má spĺňať človek, ktorý uteká pred vojnou – má byť chudší, má mať šedivé vlasy, má mať odtrhnutú nohu?“ uviedla polícia a doplnila, že v konečnom dôsledku nikto nemôže mať žiadne obavy, že ich tu budú raz „tisíce“, keď politické stanovisko Slovenska je jasné – odmietajúce kvóty.

„O Slovensku nemajú migranti záujem, orientujú sa na iné štáty. Slovensko udelí do 5 azylov ročne a má jeden z najprísnejších systémov udeľovania azylu v Európe, každý prisťahovalec mimo EÚ prechádza náročnou bezpečnostnou kontrolou, väčšina žiadostí o azyl je zamietnutá,“ uzavrela svoj príspevok polícia.