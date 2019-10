Poľský kladivár Fajdek si na MS v atletike vybojoval štvrté zlato, stodesiatka pre Hollowaya

Šiesty deň 17. atletických majstrovstiev sveta v katarskej Dauhe priniesol drámu vo finále stodesiatky.

Olympijský víťaz Omar McLeod z Jamajky približne 60 m viedol, no na deviatej prekážke zakopol, spadol a aj spomalil Španiela Ortegu, ktorého zrejme pripravil o medailu.

Titul si vybojoval ešte len 21-ročný Američan Grant Holloway (13,10), ktorý štartoval na MS prvý raz v kariére. Pre USA to bolo jubilejné desiate zlato na 110 m prekážok v histórii svetových šampionátov. Druhý v cieli Rus Sergej Šubenkov získal už štvrtú medailu na MS za sebou (2013 – 3, 2015 – 1., 2017 – 2., 2019 – 2.).

Po troch zlatých na ME 2018 v Berlíne a striebre na stovke v Dauhe rozšírila Dina Asherová-Smithová svoju medailovú zbierku o prvý svetový titul. Finále dvojstovky vyhrala v britskom rekorde 21,88 sekundy s náskokom 34 stotín pred Američankou Brittany Brownovou (22,22) , bronz si senzačne vybojovala Švajčiarka Mujinga Kambundjiová (22,51).

Dvadsaťtriročná vyštudovaná historička využila absenciu viacerých šprintérskych hviezd (Fraserová-Pryceová, E. Thompsonová, Millerová-Uibová, Schippersová, Ta Louová) a dosiahla svoj životný úspech.

Po lanskej prehre na ME s krajanom Nowickým sa Pawel Fajdek vrátil na trón a na Kalifovom štadióne si vybojoval už štvrtý titul majstra sveta za sebou (2013, 2015, 2017, 2019).

Tridsaťročný Poliak ako jediný prekonal 80-metrovú hranicu (80,50 m) a vo všetkých štyroch meraných pokusoch dosiahol viac ako strieborný Francúz Quentin Bigot (78,19 m), ktorý o jediný centimetrík predstihol Benceho Halásza z Maďarska (78,18 m).

Majster Európy z Berlína 2018 Wojciech Nowicki ostal bez medaily štvrtý a bilanciu vzájomných duelov so slávnejším Fajdekom si v Dauhe pohoršil na 13 – 75. Kladivári od 2. po 6. miesto sa natlačili do 81 cm.

MS v atletike

finálové výsledky – streda

ŽENY

200 m: 1. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 21,88, 2. Brittany Brownová (USA) 22,22, 3. Mujinga jambundjiová (Švajč.) 22,51, 4. Anglerne Annelusová (USA) 22,59, 5. Dezerea Bryantová (USA) 22,63, 6. Gina Bassová (Gambia) 22,71

MUŽI

110 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 13,10, 2. Sergej Šubenkov (Rus.) 13,15, 3. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 13,18, 4. Wen-ťün Sie (Čína) 13,29, 5. Ortega (Šp.) 13,30, 6. Sh. Brathwaite (Barb.) 13,61

kladivo: 1. Pawel Fajdek (Poľ.) 80,50, 2. Quentin Bigot (Fr.) 78,19, 3. Bence Halász (Maď.) 78,18, 4. Wojciech Nowicki (Poľ.) 77,69, 5. Michajlo Kochan (Ukr.) 77,39, 6. EivindHenriksen (Nór.) 77,38

kvalifikačné výsledky – streda

ŽENY

1500 m – rozbehy (najlepšie časy): Hassanová (Hol.) 4:03,88, F. Kipyegonová (Keňa) 4:03,93, Hiltzová (USA) 4:04,00, Nanyondová (Uganda) 4:04,04, Mageeanová (Ír.) 4:04,18, McDonaldová (V. Brit.) 4:04,42

5000 m – rozbehy (najlepšie časy): Obiriová (Keňa) 14:52,13, Schweizerová (USA) 14:52,41, Feysová (Et.) 14:53,85, McColganová (V. Brit.) 14:55,79, Gemechuová (Et.) 15:01,57, Klosterhalfenová (Nem.) 15:01,57

400 m prek. – semifinále (do finále postúpili): McLaughlinová (USA) 53,81, Muhammadová (USA) 53,91, Claytonová (Jam.) 54,17, Watsonová (Kan.) 54,32, Hejnová (ČR) 54,41, Spencerová (USA) 54,42, Ryžikovová (Ukr.) 54,45, Sprungerová (Švajč.) 54,52

guľa (limit 18,40 m, do finále postúpili): Thomasová-Doddová (Jam.) 19,32, Ewenová (USA) 19,21, Li-ťiao Kung (Čína) 18,96, M. Carterová (USA) 18,85, Surduová (Mold.) 18,71, McKinnová (V. Brit.) 18,61, Schwanitzová (Nem.) 18,52, Dubická (Biel.) 18,51, Mártonová (Maď.) 18,44, Ealeyová (USA) 18,35, Crewová (Kan.) 18,30, Gubová (Poľ.) 18,04

disk (limit 63,00 m, do finále postúpili): Y. Pérezová 67,78, Caballerová (obe Kuba) 65,86, Perkovičová (Chor.) 65,20, Robertová-Michonová (Fr.) 64,02, Tausagová (USA) 63,94, Pudenzová (Nem.) 63,35, Jang Čchen (Čína) 63,10, N. Müllerová (Nem.) 62,93, Pin Feng (Čína) 62,51, Martinsová (Braz.) 62,33, Vitová (Nem.) 62,31, Allmanová (USA) 62,25

sedemboj (po 1. dni): 1. Johnsonová-Thompsonová (V. Brit.) 4138, 2. Thiamová (Belg.) 4042, 3. K. Williamsová (USA) 3855, 5. Bougardová (USA) 3853, 6. Kunzová (USA) 3840

MUŽI

400 m – semifinále (do finále postúpili): Gardiner (Bah.) 44,13, K. James (Grenada) 44,23, F. Kerley (USA) 44,25, E. Korir (Keňa) 44,37, Cedenio (Trin.a T.) 44,41, Zambrano (Kol.) 44,55, Gaye (Jam.) 44,68, Bloomfield (Jam.) 44,77

110 m prek. – semifinále (do finále postúpili): McLeod (Jam.) 13,08, G. Holloway (USA) 13,10, P. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,12, Ortega (Šp.) 13,16, Šubenkov (Rus.) 13,18, Wen-ťün Sie (Čína) 13,22,Trajkovič (Cyp.) 13,29, D. Allen (USA) 13,36