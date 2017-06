Poľský obranca pochválil súpera, z prepracovanej slovenskej hry ho až boleli oči

LUBLIN 17. júna (WebNoviny.sk) – Obranca poľskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pawel Jaroszyňski po piatkovom neúspechu v súboji s rovesníkmi so Slovenska (1:2) na ME tejto vekovej kategórie vyhlásil, že mužstvo protivníka bolo herne lepšie a duelu by podľa jeho názoru viac svedčala remíza.

“Všetky herné schémy Slovákov boli prepracované tak, že nás z toho až boleli oči. Prinútili nás väčšiu časť zápasu naháňať loptu. Skúšali sme neutralizovať ich silné stránky a myslím si, že sa nám to aj celkom slušne darilo, veď okrem dvoch gólových situácií už nemali iné šance na skórovanie. Bol to zápas na remízu, ale bohužiaľ, prehrali sme,” povedal hráč Cracovie Krakov pre Kurier Lubelski.

Lobotka bol absolútna špička

Jaroszyňski pochválil výkon slovenského defenzívneho záložníka Stanislava Lobotku, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. “Čo sa týka hráča s číslom šesť v slovenskom tíme, to bola absolútna špička. Právom sa stal mužom stretnutia. Hral neskutočne. Keď získal loptu pred svojou šestnástkou, dokázal ju vyviezť až k tej našej. Samozrejme, niečo také sme nemali dovoliť, ale stalo sa,” doplnil ľavý obranca poľskej “dvadsaťjednotky”, ktorý napriek prehre v prvom dueli “nehádže flintu do žita”.

“Potrebujeme zabodovať. Máme ešte dva zápasy so Švédskom a Anglickom, v ktorých musíme vyhrať a získať šesť bodov, aby sme mohli pomýšľať na postup zo skupiny,” skonštatoval Pawel Jaroszyňski.

Bonieka Slováci nenadchli

Prezident poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek nebol spokojný s výsledkom piatkového duelu domácej reprezentácie do 21 rokov s rovesníkmi zo Slovenska v rámci európskeho šampionátu tejto vekovej kategórie v Poľsku. Zverenci trénera Marcina Dornu prehrali v Lubline 1:2, no podľa Bonieka slovenský tím nepredviedol “nič veľké”. Uznal, že mužstvo Pavla Hapala pôsobilo vyzretejším dojmom, zároveň však dodal, že po zmene strán si Poľsko vytvorilo viac gólových príležitostí ako protivník.

Tím organizátorskej krajiny sa ujal vedenia už v 1. min, keď sa presnou hlavičkou presadil stredopoliar Patryk Lipski – momentálne hráč bez klubovej príslušnosti, predtým obliekajúci si dres Ruchu Chorzów. So slovenskými “sokolíkmi” to však neotriaslo a v prvom dejstve predvádzali hru ako z partesu. V 20. min vyrovnal po peknej akcii pravý obranca Martin Valjent, tri body pre Slovákov zabezpečil v 78. min po spolupráci s Matúšom Berom striedajúci Pavol Šafranko.

Skresľujúci výsledok

“Na slovenskej strane bola väčšia kvalita, ale súper neurobil nič veľké, aby tento zápas vyhral. Slováci si počínali lepšie s loptou na kopačkách a využili naše chyby. Druhému zásahu v našej sieti predchádzala bizarná situácia, keď jednou prihrávkou zostali vypojení z hry až piati poľskí futbalisti. Potvrdilo sa, že nás čaká ťažký turnaj a nie sme jeho favoritom,” cituje Boniekove slová portál sport.interia.pl.

Podľa niekdajšieho hráča Juventusu Turín či AS Rím boli v prvom polčase lepší Slováci, ale po prestávke “tvrdili muziku” domáci. “Protivník si zaslúžil vyhrávať po prvom polčase o jeden-dva góly, ale po zmene strán sme to boli my, kto mal viac šancí na skórovanie. Slováci nakoniec potrestali jednu našu chybu a strelili víťazný gól. Samozrejme, nebyť tohto druhého gólu, moje hodnotenie by bolo určite iné,” doplnil tretí najlepší futbalista sveta v roku 1982. “Slováci boli futbalovo vyspelejší, boli lepší. Výsledok pre mňa nie je prekvapením, ale vzhľadom na druhý polčas je trochu skresľujúci,” uzavrel prezident PZPN.