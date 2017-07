Pomôžte Taliansku s utečencami, vyzýva Európska komisia členské štáty a predstavila návrhy

BRUSEL/BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) v utorok predstavila nové návrhy na riešenie situácie súvisiacej s mierne stúpajúcim počtom utečencov prichádzajúcich do Talianska.

EÚ podľa Junckera musí konať

Podľa aktuálnych údajov sa do tejto krajiny doplavilo cez Stredozemné more od januára do júna 85 183 ľudí. To je o niečo viac ako minulý rok, keď za prvých šesť mesiacov do Talianska dorazilo 71 279 utečencov.

Podľa šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera si “naliehavosť situácie vyžaduje, aby sme výrazným spôsobom zrýchlili našu spoločnú prácu a nenechali v tom Taliansko osamote”.

Únia podľa Junckera musí “konať tak, aby sme podporovali Líbyu v boji proti prevádzačom, posilnili kontrolu hraníc a znížili počet ľudí, ktorí podstupujú nebezpečnú cestu do Európy”.

Milióny na pomoc Líbyi a Taliansku

Únia v utorok vyčlenila vyše 80 miliónov eur na pomoc Líbyi a Taliansku. Ako informovala vedúca tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku Jana Capello, 46 miliónov eur poputuje do Líbye na projekty zvyšujúce kapacitu tamojších orgánov, a zvyšných 35 miliónov eur má ísť na financovanie migračného manažmentu v Taliansku.

V Líbyi chce únia okrem iného podporiť vytvorenie plne funkčného námorného záchranného a koordinačného strediska. Ďalšou z vytýčených úloh je zvýšenie počtu mobilných tímov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ktoré spracovávajú žiadosti novopríchodzích utečencov.