Poslanci Beblavý a Mihál navrhujú odpolitizovať zvyšovanie minimálnej mzdy

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Miroslav Beblavý navrhujú odpolitizovať zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku. Nimi navrhovaný model predstavili na utorkovej konferencii s názvom Môže mať Slovensko “západné” platy a kto ich má vybojovať.

Ako uvádzajú v tlačovej správe, je nutné opustiť každoročné nepredvídateľné a skokové zvyšovanie najnižších zárobkov a zastaviť politické handlovanie so zamestnávateľmi a odborármi. Navrhujú prechod na automatický spôsob výpočtu minimálnej mzdy, ktorý by priniesol predvídateľné podnikateľské prostredie.

Ich návrh stojí na troch pilieroch

Podstata ich návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne a odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy. “Tieto opatrenia by zabezpečili výrazné zvýšenie reálnych zárobkov nízkopríjmových pracujúcich, ale ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach najmä štát,” tvrdia poslanci. Takýto návrh poslanci Mihál a Beblavý plánujú predložiť do parlamentu v podobe návrhu zákona.

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Na tlačovej besede o tom v polovici apríla informoval prezident KOZ Jozef Kollár. Išlo by o medziročný nárast o 13,10 %. Takéto zvýšenie najnižších zárobkov šéf odborárov opiera o pozitívny vývoj hospodárstva na Slovensku, ktorý dáva predpoklady na razantnejší nárast minimálnej mzdy.

O minimálnej mzde je dávno rozhodnuté

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou nebude štatistom pri rokovaní o výške minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2018. Na tlačovej besede po aprílovom sneme RÚZ to uviedol prvý viceprezident Luboš Sirota. “O minimálnej mzde je dávno rozhodnuté ešte predtým, než sa malo sadnúť za rokovací stôl,“ povedal v reakcii na návrh odborárov zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok o 57 eur na 492 eur.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v súvislosti s rastom minimálnej mzdy na budúci rok v apríli poukázal na to, že firmy pri uzatváraní kolektívnych zmlúv pristupovali k rekordnému zvyšovaniu miezd. Aj vzhľadom na to sa podľa neho v tomto roku predpokladá relatívne vysoký rast priemernej mzdy a tomu podľa ministra treba prispôsobiť aj sumu minimálnej mzdy. Upozornil na odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce, aby minimálna mzda tvorila 60 % z priemernej mzdy. Podľa Richtera by sa nemalo stať, aby na Slovensku klesol podiel minimálnych zárobkov na priemernej mzde. “Náš záujem je, aby sa toto percento zvyšovalo,” povedal minister.