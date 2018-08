Poslanci Dolnej Krupej si pozreli areál Nočných vlkov, tanky tam už po vypuknutí kauzy nie sú

DOLNÁ KRUPÁ 9. augusta (WebNoviny.sk) – Starosta obce Dolná Krupá Teofil Mihalovič si spolu s poslancami obecného zastupiteľstva v stredu podvečer prezrel areál spoločnosti Hangár 58, v ktorom v minulosti cvičila polovojenská organizácia Slovenskí branci a kde má svoju európsku pobočku ruské motorkárske zoskupenie Noční vlci.

Nachádza sa v lokalite Rybníčky, asi dva kilometre pred dedinou, v jeho susedstve je malá bytovka. Mihalovič po takmer dvojhodinovej prehliadke skonštatoval, že majiteľ Jozef Hambálek tam má historické motorky, autá a rôzne artefakty z obdobia II. svetovej vojny. Podľa územného plánu obce je areál bývalej inseminačnej stanice ošípaných určený na poľnohospodárske účely, jeho majiteľ tam chce otvoriť vojenské múzeum.

Historické múzeum sa poslancom pozdáva

Poslancov zaujímala európska pobočka Nočných vlkov, podľa vysvetlenia Hambálka ide skôr o kanceláriu, do ktorej prichádzajú napríklad žiadosti o členstvo z Rakúska, Španielska a ďalších krajín. Nesúladom s územným plánom sa podľa starostu Mihaloviča zaoberá Slovenská stavebná inšpekcia v Nitre.

„Pán Hambálek sľúbil, že dá všetko do súladu s územným plánom a stavebným zákonom,“ informoval starosta. Žiadosť o zmenu územného plánu zatiaľ na obecný úrad nepodal. Poslancom sa zámer zriadiť v areáli obohnanom betónovým múrom a ostnatým drôtom historické múzeum pozdáva. Nápis na jednej z budov oznamuje, že otvorené má byť už v septembri.

„Bolo by to fakt veľmi krásne múzeum II. svetovej vojny, má tam skutočne veci, ktoré len tak nevidíte. Bolo by to veľmi prospešné nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktoré sa učia II. svetovú vojnu,“ informovala na rokovaní obecného zastupiteľstva poslankyňa Jana Lehotová. Historické tanky, ktoré tam boli ešte nedávno, v areáli podľa nej už nie sú, po vypuknutí kauzy so Slovenskými brancami a Nočnými vlkmi si ich majitelia zobrali. Hambálek poslancom predstavil aj troch členov slovenskej pobočky Nočných vlkov.

Provokácia a nerešpektovanie územného plánu

„Sú to starší páni, otcovia rodín, starí otcovia. Neviem si ich predstaviť ako gangstrov, úplne mi to bolo smiešne, že máme z nich také obavy,“ dodala Lehotová. Občiansky aktivista Juraj Smatana vidí záležitosť inak, zriadenie pobočky Nočných vlkov na Slovensku považuje za provokáciu, nerešpektovanie územného plánu za porušenie zákona. Keby si iný živnostník na Slovensku zriadil v poľnohospodárskom objekte bar s kempingom a tankodromom, tak by podľa Smatanu lietala jedna pokuta za druhou.

Obyvatelia obce Dolná Krupá v uplynulých dňoch podpisovali výzvu „proti pôsobeniu gangu Noční vlci v katastri obce“, ktorý podľa nich v mnohých krajinách presadzuje mocenské záujmy cudzieho štátu neprijateľnými spôsobmi. Obecné zastupiteľstvo k ich výzve neprijalo žiadne stanovisko.