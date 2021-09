Poslancovi OĽaNO Kyselicovi „skoro vyliezli oči“, keď Kollár hovoril o „čurillovskej mafii“

Poslanec a bývalý vyšetrovateľ Lukáš Kyselica (OĽaNO) si myslí, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by sa mal ospravedlniť obvinenému vyšetrovateľovi Jánovi Č. za výrok o „čurillovskej mafii“.

Ako povedal Kyselica v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, „skoro mi oči vyliezli, keď som to počul“. V diskusii s poslancom Richardom Takáčom (Smer-SD) sa rozchádzajú v názore, ako dlho zostane Roman Mikulec (OĽaNO) ministrom vnútra. Kým Takáč si myslí, že čoskoro Mikulec skončí, Kyselica sa spýtal, že „prečo by mal skončiť“.

Kriminalizácia opozície

Poslanci sa venovali napätej situácii v bezpečnostných zložkách štátu. Takáč hovoril o totálnom rozpade štátu. „Nevedia riadiť štát a zostala im iba kriminalizácia opozície,“ poznamenal. Podľa poslanca Smeru-SD obvinenia vo viacerých kauzách sú postavené na „udavačoch“, ktorí chránia sami seba.

„Toto všetko riadi skupina Mikulec, Lipšic (špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, pozn. SITA), Matovič (expremiér a minister financií Igor Matovič, pozn. SITA) a im sú nápomocní vyšetrovatelia NAKA,“ povedal Takáč.

Kyselica zdôraznil, že pojem udavač Trestný poriadok nepozná a šéf Smeru-SD Robert Fico by to mal vedieť. „To, čo omieľate, hlavne váš predseda, tak celá tá verzia sa vám rozpadla. Povedzte mi o jednom prípade, kajúcnika, ktorý by krivo vypovedal,“ oponoval Kyselica. Pripomenul, že ak kajúcnik nehovorí pravdu od A po Z, tak sa dohoda o vine a trestne ruší.

Takáč pochybuje o sledovaní Lipšica

O podozrení, že špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica má sledovať Slovenská informačná služba (SIS) Takáč zapochyboval. Lipšic v piatok 17. septembra hovoril, že ho sledovalo neznáme auto, keď išiel z Pezinka do Bratislavy na rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

„Všetci vedeli, že ide na výbor, načo by ho sledovali?“ pýtal sa Takáč. Povedal tiež, že SIS monitoruje ľudí, ktorí „vytvárajú trestnú činnosť“. Kyselica reagoval, že ide „o silné vyjadrenie“.

Bezpečnostná rada SR tento týždeň rozhodla o vzniku odbornej pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy zmien fungovania polície, prokuratúry a súdov. Líder Sme rodina Boris Kollár odmietol, aby sa zástupca ich hnutia zúčastňoval na práci skupiny.

Výsledkom bude oslabenie Žilinku

Kyselica si nemyslí, že by to ohrozilo boj proti korupcii. Podľa Takáča výsledkom zmien bude oslabenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku a posilnenie špeciálneho prokurátora Lipšica.

Na otázku, či si nemal urobiť poriadok minister vnútra Mikulec, Kyselica povedal, že hnutie OĽaNO nerobilo na začiatku volebného obdobia čistky na vrcholových pozíciách a povedalo, že bude postupovať v zmysle zákona a tak vymenilo pár kľúčových ľudí. „Vidieť, že to nestačilo,“ dodal Kyselica.