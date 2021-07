Poslanec Čepček 50-krát hlasoval inak ako koalícia. V klube OĽaNO má zástancov

Najsilnejší parlamentný klub OĽaNO by mal čoskoro rozhodnúť, či vylúči zo svojich radov Martina Čepčeka. Ide o poslanca, ktorý sa od vstupu do parlamentu snaží presadiť protipotratový zákon. Hlasoval aj za viaceré návrhy kotlebovcov či za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Klub OĽaNO má v parlamente 53 členov. Čepček by bol prvým vylúčeným poslancom z klubu. Jeho predseda Michal Šipoš portálu Webnoviny.sk povedal, že sa budú pred júlovou schôdzou parlamentu zaoberať aj Čepčekom. Schôdza sa má začať na budúci týždeň 23. júla.

Matovičovi bolo vlani s Čepčekom jedno

Koniec Čepčeka v klube sa javil pred časom ako takmer hotová vec. Samotný poslanec sa na dobrovoľný odchod nechystá. Navyše, v klube má aj zástancov. Je však predpoklad, že väčšina na jeho vylúčenie by sa mala nájsť.

Čepček sa „vyklonil z radu“ vlani koncom leta, keď predložil do parlamentu novelu interrupčného zákona. Už vtedy niektorí poslanci mali žiadať jeho vylúčenie z klubu. Kritizoval ho aj šéf OĽaNO a vtedajší premiér Igor Matovič. Hovoril, že nikoho nebude presviedčať, aby v klube zostal.

„Či mi je to jedno? Áno, je mi to jedno,“ povedal Matovič v TV Markíza s tým, koalícia má dostatočnú rezervu. Vtedy sa opierala v parlamente o 95 poslancov. Teraz ich má 93.

Od začiatku februára je Čepček suspendovaný. To znamená, že sa nemohol zúčastňovať rokovaní klubu, nevyužíval jeho výhody vrátane právneho a mediálneho tímu. Takto to malo byť aj počas júnovej schôdze a potom sa očakával jeho odchod. Celá záležitosť sa však natiahla.

Zaborská je za miernejšiu cestu

Poslankyňa klubu OĽaNO a šéfka Kresťanskej únie Anna Záborská Webnovinám povedala, že za roky jej skúseností sa v poslaneckom klube vždy vyskytol niekto, kto hlasoval inak ako ostatní. V minulosti bola dlhoročnou poslankyňou za KDH, neskôr europoslankyňou.

„Nemyslím si, že Martin Čepček hlasoval inak preto, že chcel urobiť na truc klubu. Vyplývalo to z jeho presvedčenia a svedomia,“ poznamenala. Klub OĽaNO podľa nej nie je jednoliaty celok, ktorý rovnako rozmýšľa.

Poslankyňa klubu OĽaNO Anna Záborská. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher.

Za dôležité považuje, že Čepčekove hlasovania neohrozili prijatie niektorého z vládnych návrhov. V Európskom parlamente, ako hovorí Záborská, sa naučila, že sa tam v zásadných veciach rešpektuje výhrada vo svedomí aj za cenu, že nejaký návrh neprejde.

Záborská prezradila, že za Čepčekovo vylúčenie nebude hlasovať. „Nemyslím si, že tak veľmi škodí poslaneckému klubu, že musíme robiť takéto radikálne riešenie. Z klubu odísť nechce. Keby mal vnútorne zásadný problém a povedal by, že keď chcete, tak idem preč, možno by to bolo iné. Ja som za miernejšiu cestu,“ zhodnotila poslankyňa.

Už mal byť vraj vylúčený

Poslanec OĽaNO Ján Krošlák pripomenul, že Čepček dostal žltú kartu pred pol rokom a už dávno mal byť vylúčený, lebo porušil podmienky karty. Krošlák sa odvolal na zistenia poslaneckých asistentov, podľa ktorých Čepček viac ako 50-krát hlasoval inak ako koalícia.