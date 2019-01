Poslankyňa Spolu Macháčková nepovažuje Pellegriniho za silného premiéra, je vysunutou rukou Fica

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Premiéra Petra Pellegriniho poslankyňa Národnej rady SR a spoluzakladateľka mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Katarína Macháčková nepovažuje za dostatočne silného šéfa exekutívy.

Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že vládu do značnej miery definuje jej premiér. „Pán Pellegrini ako súčasný premiér je len vysunutou rukou Roberta Fica. Myslím si, že Pellegrini bez vôle svojho predchodcu a straníckeho šéfa neurobí žiadny zásadnejší krok,“ uviedla na adresu predsedu vlády.

Premiér sa nevie postaviť nezmyslom

Podľa Macháčkovej sa Pellegrini nevie postaviť voči nezmyslom, ktoré vychádzajú z jeho vlastnej strany alebo zo SNS.

„Na druhej strane si poviete, že na rozdiel od Fica aspoň nešíri konšpiračné teórie a neútočí na novinárov. Ale na to, aby sme mohli definovať súčasnú vládu pozitívne, je to málo. Stále vidíme snahy Roberta Fica vyhrať ďalšie parlamentné voľby, a teda mať dosah na kreovaní ďalšej vlády. On sa nechce vzdať zvyškov moci, a preto svoje tohtoročné politické porážky prezentuje verejnosti ako spiknutie akýchsi vplyvných mocných ľudí v pozadí, čo je, samozrejme, hlúposť. Fico je veľmi nebezpečný, lebo mu ide o všetko a neváha použiť čokoľvek, aby sa vrátil do premiérskeho kresla,“ uviedla s tým, že osobne má obavy o budúcnosť Slovenska, pretože Smer-SD podľa nej nebude váhať zostaviť koalíciu s Kotlebovcami.

Našiel sa aj pozitívny zákon

Poslankyňa zároveň negatívne hodnotí aj niektoré schválené zákony, ktoré vzišli z radov koaličných strán. „Za jeden z najzbytočnejších považujem zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Výsledkom predmetného zákona budú iba vyššie ceny tovarov, ktoré pocíti iba konečný spotrebiteľ, teda bežný občan. A v konečnom smere osobitný odvod nebude mať žiadny osoh pre slovenských producentov,“ uviedla.

Medzi schválenými zákonmi sa podľa nej našiel aj pozitívny. „Podľa môjho názoru najdôležitejšou a najpotrebnejšou legislatívnom zmenou, ktorá bola schválená v tomto roku, je novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Od novely sa dá očakávať, že zamedzí nekontrolovateľnému ničeniu slovenských lesov. Myslím, že v posledných rokoch sa Slovensko v ťažbe dreva dostalo do neakceptovateľnej rozsahu, ktorý bolo potrebné okamžite zastaviť,“ uzavrela Macháčková.