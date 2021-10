Potenciál fotovoltaiky je silnejší pri novostavbách

Výroba solárnej energie na strechách rodinných domov a firiem predstavuje nevyužitú príležitosť. Podľa spoločnej správy analytikov BloobmergNEF (BNEF) a Schneider Electric by do roku 2050 mohlo generovať vlastnú čistú energiu až 167 miliónov domácností a 23 miliónov firiem na celom svete. Rozšírenie tejto výroby energie môže zásadným spôsobom prispieť v eliminácii emisií uhlíka. Autori však upozorňujú na potrebu vhodných politík, pravidiel a taríf.

V analýze sa uvádza, že vďaka klesajúcim cenám solárnych technológií sa už domácnostiam a firmám na niektorých trhoch oplatí generovať vlastnú elektrinu. Domácnosti, ktoré investujú do solárnej energie, napríklad v Austrálii od roku 2013 dosahujú návratnosť za menej ako 10 rokov. Táto technológia sa tu preto začala rozširovať a len v roku 2020 domácnosti nainštalovali solárne technológie s celkovou kapacitou 2,5 gigawattu.

Tieto solárne zariadenia dokážu pre domácnosti a firmy, ktoré ich majú namontované, generovať ekonomickú návratnosť a prinášajú aj ďalšie výhody v podobe obmedzovania emisií uhlíka, znižovania odberových špičiek a vytvárania pracovných príležitostí.

„Solárna energia vyrábaná na rodinných domoch alebo budovách predstavuje obrovskú príležitosť, ktorá sa však často prehliada. Vďaka klesajúcim nákladom a vhodným politickým opatreniam sa už na niektorých trhoch rýchlo rozširuje. Je veľmi pravdepodobné, že dôjde k masívnemu rozvoju,“ hovorí Vincent Petit, vedúci výskumného inštitútu Schneider Electric TM Sustainability Research Institute. „Je to nevyhnutné pre dekarbonizáciu sektoru energetiky a navyše to prináša obrovské výhody pre spotrebiteľov. Je čas túto transformáciu prijať.“

Naštartovanie trhu

Zo skúseností vieme, že k rozširovaniu solárnych technológií dochádza najmä vtedy, ak je to ekonomicky výhodné pre domácnosti a firmy, ktoré do nich investujú. Zvyčajne to má podobu vysokej vnútornej výnosovej miery (IRR) či krátkej návratnosti investícií. V regiónoch, kde sa ekonomicky táto technológia na tento zlomový bod zatiaľ nedostala, zavádzajú tvorcovia politík cielené stimuly, pomocou ktorých chcú vytvoriť priaznivé trhové podmienky a zrýchliť rozširovanie solárnej technológie.

Ako príklad môže poslúžiť Francúzsko, kde vďaka stimulom dokážu solárne technológie v domácnostiach dosiahnuť vnútornú výnosovú mieru na úrovni okolo 18,5 % (päťročná návratnosť) a komerčné zariadenia na úrovni 10,4 % (deväťročná návratnosť). Tieto opatrenia priniesli na trh postupný rast, pričom nainštalovaná kapacita v roku 2020 dosiahla 500 megawattov.

V počiatkoch rozvoja trhu je kľúčové vyhnúť sa neudržateľnému rozmachu. Pri plánovaní politík by sa malo zohľadniť, že náklady na solárnu energiu sa budú časom znižovať, a pomoc by mala odrážať túto meniacu sa dynamiku.

Solárna energia pre novostavby a firmy

Ekonomické argumenty v prospech montáže solárnej energie počas výstavby novostavieb sú mimoriadne silné. Je to tak preto, že tzv. mäkké náklady na marketing a predaj, ale aj na prácu a výstavbu možno znížiť, no výhody zostávajú rovnaké. V Kalifornii je ekonomicky opodstatnená už aj montáž solárnej technológie na existujúce domy – IRR dosahuje 20 %. V novej správe sa však odhaduje, že ak sa solárna technológia montuje počas výstavby, táto hodnota je dvojnásobná – IRR je až 40 %. Vo Francúzsku možno IRR v prípade solárnej energie na obytných budovách zvýšiť až na 28 %, ak sa montuje už počas výstavby.

Predstavenie úložísk energie a energetickej flexibility

S rozvojom solárnych trhov sa musia tvorcovia politík a regulačné orgány postupne začať sústrediť na umožnenie flexibility a podporu budovania úložísk energie. Vysoká úroveň rozširovania solárnych technológií totiž môže viesť k nadmernej produkcii energie počas dňa a tým aj potenciálne znížiť stabilitu rozvodnej siete. Vybudovanie úložiska energie je momentálne veľmi výhodné, lebo umožňuje obnoviteľnú elektrickú energiu uložiť na spotrebu vo večerných hodinách.

„Ďalší rozvoj solárnych technológií u zákazníka bude spočívať v určitej forme flexibility, ktorá dokáže odomknúť oveľa vyššiu mieru ich rozvoja,“ uvádza Yayoi Sekine, vedúca spoločnosti BNEF pre decentralizovanú výrobu energie. „Najočividnejšou podobou flexibility sú batérie, no úložiská energie budú mať množstvo foriem vrátane posunu dopytu a využívania elektrických vozidiel.“

Nástroje na podporu ukladania energie zahŕňajú upravené exportné sadzby (platby pre majiteľov solárnych technológií, keď energiu exportujú do rozvodnej siete), časové maloobchodné sadzby za elektrinu (zohľadňujúce nižšie náklady na generovanie solárnej energie cez deň), umožnenie platieb za poskytovanie uloženej energie do siete (niekedy sa nazývajú aj agregačné platby), či zavedenie platieb za maximálny odber (najmä pre firemných zákazníkov). Cieľom týchto nástrojov je dosiahnuť, aby sadzby viac odrážali náklady na výrobu elektrickej energie a náklady súvisiace s prenosovou sústavou, no pravdepodobne takisto podporia ukladanie energie.

V Kalifornii napríklad zníženie exportných taríf na 35 % maloobchodných taríf síce zníži celkové ekonomické výhody solárnej energie, no pozornosť sa vďaka tomu presunie na solárne systémy s úložiskami energie, ktoré stále prinesú IRR na úrovni 13 %. V prípade komerčných a priemyselných inštalácií by pridanie takzvaných agregačných platieb za batérie zvýšilo IRR na 22,8 %, vďaka čomu by solárna technológia s úložiskom bola atraktívnejšou možnosťou ako bez úložiska.

Správa obsahuje podrobné analýzy týchto mechanizmov a poskytuje aj rozbor individuálnych prípadov použitia technológie vo Francúzsku, Španielsku, Austrálii, Kalifornii (USA) a New Jersey (USA), ktoré predstavujú príklady trhov s rôznym stupňom rozvoja. Celé znenie správy je k dispozícii na tomto odkaze.

