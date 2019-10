Pozastavenie príprav na 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

Výber výstavného projektu a realizáciu expozície na 17. medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach 2020 v pavilóne Českej a Slovenskej republiky zastavil neočakávaný vývoj situácie okolo technického stavu pavilónu v Giardini di Castello v Benátkach.

Na začiatku leta tohto roku Slovenská národná galéria vyhlásila súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach 2020. Okolnosti sa však počas leta zmenili, keď silná búrka v čase prebiehajúcej výstavy značne poškodila sklený svetlík pavilónu. Po určitom čase uzatvorenia priestoru správca pavilónu Národní galerie Praha riešil sprístupnenie výstavy dočasným prekrytím a začal s prípravou sanácie havárie.

„Pôvodná predstava počítala s opravou objektu v čase od ukončenia tohtoročného Bienále do otvorenia prehliadky budúci rok. Správa prizvaného statika však formuluje vážnejšie problémy so samotnou konštrukciou strechy a predpokladá výraznejšie stavebné zásahy. V tejto veci je plánované stretnutie medzi zástupcami MK SR, MK ČR, NG Praha a SNG, na ktorom by sa mal dohodnúť ďalší postup v riešení vzniknutej situácie“, hovorí koordinátorka projektu za SNG Monika Krčmárik. O ďalších aktualitách bude SNG verejnosť informovať po stretnutí zástupcov oboch ministerstiev a inštitúcií.

Benátske bienále je už viac ako 120 rokov jedným z najprestížnejších kultúrnych podujatí na svete. História Biennale di Venezia siaha do roku 1895, kedy sa uskutočnila prvá medzinárodná výstava umenia. Od svojich počiatkov bienále prezentovalo každé dva roky výtvarné umenie, ku ktorému sa neskôr pridružili prehliadky filmu (Benátsky filmový festival), architektúry (Bienále architektúry), divadla, hudby a súčasného tanca. Prvá medzinárodná výstava architektúry sa konala v roku 1980.

