Požiadavky na opatrovanie na Slovensku budú podľa Kisku rásť, chýbajú však investície

BRATISLAVA 23. októbra (WebNoviny.sk) – Slovensko podľa prezidenta SR Andreja Kisku nie je sociálny štát pre mnohých, ktorí skutočne pomoc potrebujú.

Uviedol to na brífingu po stretnutí so zakladateľkami vznikajúceho združenia opatrovateliek, ktorého cieľom bude trvalý návrat opatrovateliek späť na Slovensko. „Nedokážeme sa dôsledne postarať o starých ľudí, seniorov, o ľudí so zdravotným postihnutím,“ tvrdí hlava štátu.

Počet starých ľudí rastie

Vláda by si podľa prezidenta mala priznať, že opatrovateľstvo na Slovensku bude potrebovať investície. „Očakávam preto, že minister práce a sociálnych vecí čoskoro ukáže, čo chce urobiť, aby sa o našich seniorov a ťažko zdravotne postihnutých ľudí mal kto postarať,“ povedal Kiska.

V nasledujúcich rokoch budú podľa prezidenta požiadavky na opatrovanie na Slovensku rásť. „Za ďalších 15 rokov o jednu tretinu vzrastie počet ľudí, ktorí budú potrebovať domácu starostlivosť. My sa rútime do priepasti v starostlivosti o našich starých ľudí,“ varoval. Podľa Kisku na Slovensku chýba systémové financovanie opatrovateľskej starostlivosti. „Ťarcha padá na obce a, žiaľ, čoraz viac aj na bežných ľudí,“ povedal.

Príspevok na opatrovanie sa zvýšil

Hlava štátu upozornila aj na to, že starostlivosť o seniorov, rovnako ako aj činnosť detských jasiel, je financovaná vo veľkej miere z eurofondov. „Musíme si položiť otázku, čo sa stane s opatrovateľmi a opatrovanými po skončení projektov, z čoho budeme financovať tieto projekty po roku 2020,“ povedal Kiska. Ľudia, ktorí robia náročnú fyzickú a psychickú prácu, podľa neho nie sú na Slovensku adekvátne ohodnotení.

Príspevok pre ľudí, ktorí sa starajú o ťažko chorých členov rodiny, v súčasnosti podľa Kisku nedosahuje ani polovicu minimálnej mzdy. Ocenil preto, že premiér na sobotňajšej konferencii Smeru oznámil zvýšenie tohto príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy.

„Očakávame, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky využije všetko pre to, aby z postu a titulu prezidenta Slovenskej republiky dostal do života aj prakticky všetko, čo nám morálne povedal a čím nás morálne podporuje,“ povedala po stretnutí s prezidentom zástupkyňa vznikajúceho združenia opatrovateliek Anna Jasenská.

Novovznikajúce občianske združenie sa podľa nej bude snažiť o trvalý návrat domov tých opatrovateliek, ktoré sa na Slovensko chcú vrátiť.