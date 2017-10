Konanie voči Kiskovi za daňovú kauzu neukončili, jeho stanovisko nebolo dostačujúce

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) – Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií neukončil konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu členovia výboru prijali.

Ako povedal poslanec Róbert Puci (Smer-SD), prezident svoje stanovisko výboru o financovaní svojej predvolebnej kampane, aj o tom, prečo neuviedol pohľadávku medzi ním a spoločnosťou Kiska Travel Agency (KTAG) v majetkovom priznaní, poskytol v písomnej podobe.

Podľa Puciho vyjadrenie prezidenta nie je úplné a dostačujúce. Preto výbor žiada o stanovisko k celej záležitosti aj spoločnosť KTAG, s.r.o.. Za to zahlasovalo desať členov výboru.

Dostál nesúhlasí s Puciho názorom

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) s názorom Puciho nesúhlasil. Podľa neho je stanovisko Kisku dostačujúce a prezident v ňom argumentuje tým, že výbor sa pýta na veci, ktoré nesúvisia s výkonom verejnej funkcie. Dostál navrhoval, aby výbor konanie zastavil.

Na predchádzajúcom rokovaní výboru sa poslanci zhodli na tom, že si vyžiadajú stanovisko Kisku. „Od prezidenta žiadame odpoveď na otázku, či existuje pohľadávka medzi ním a spoločnosťou. Ak áno, pýtame sa na detaily tejto pohľadávky,“ povedal po mimoriadnom zasadnutí výboru jeho predseda Martin Poliačik (SaS).

Dodal, že Kiska by ústavný zákon o konflikte záujmov porušil za predpokladu, že pohľadávka existovala v čase, keď bol verejným funkcionárom a nebola uvedená v majetkovom priznaní.

Výbor podľa prijatého uznesenia požadoval od Kisku aj poskytnutie účtovných a daňových dokladov KTAG, s.r.o. za roky 2013 a 2014, faktúry vystavené KTAG voči Andrejovi Kiskovi, bankové doklady, zmluvy o pôžičke.

Vyjadrenie prezidenta Kisku

Prezident Kiska vo svojom vyjadrení uvádza, že jeho oznámenie o majetkových pomeroch je úplné a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.

„Vyhlasujem, že počas relevantného obdobia ako prezident Slovenskej republiky som nežiadal dary, neprijímal dary, nenavádzal iného na poskytovanie darov alebo nezískaval iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie,“ píše prezident vo vyjadrení.

Upozorňuje aj na to, že ho výbor žiadal o informácie z rokov 2013 a 2014, no podľa zákona do 15. júna 2014 do 12:00 sa na neho ústavný zákon o konflikte záujmov nevzťahoval. V závere Kiska dodáva, že ak by z dokumentov, ktoré v uznesení výbor žiadal, vyplývali nejaké záväzky či pohľadávky, „boli by nesporne uvedené v oznámení o majetkových pomeroch“.

Vo vyjadrení ďalej píše, že z ústavného zákona o konflikte záujmov nevyplýva oprávnenie výboru, aby žiadal o vzdanie sa práva na ochranu daňového tajomstva. „Navyše výbor žiadal, aby som sa vzdal tohto práva v mene právnickej osoby, ktorej som síce spoločníkom, ale nie som konateľom,“ dodal Kiska.

Podnet podala strana Nový parlament

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl.

Ako povedal v septembri pre agentúru SITA, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížila daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl.

Podľa poradcu prezidenta pre komunikáciu Romana Krpelana je verejne známe, že prezident je už dlhé roky spolumajiteľom spoločnosti KTAG, s.r.o., do ktorej vložil peniaze už v roku 2005. Spoločnosť, ktorej spolumajiteľom je prezident Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla.