Čižnár si vyprosí obviňovanie z klamstva a zaťahovanie do sporu Kiska-Fico považuje za absurdné

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmieta, že by klamal o stretnutí, na ktorom bol on, prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico a vtedajší šéf SIS Ján Valko.

Ako zdôraznil na dnešnej tlačovej besede, vyprosí si takéto obvinenia a považuje za smutné a absurdné, že ho zatiahli do sporu medzi Kiskom a Ficom a je mu to nepríjemné. Čižnár nevie, aký bol impulz, že ho do tejto kauzy zatiahli.

Na stretnutí, ktoré sa podľa Čižnára odohralo v druhej polovici roka 2015, sa hovorilo aj o daňovom prípade spoločnosti Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska. Čižnár uviedol, že prezident Kiska sám od seba povedal, že firma jeho brata je vyšetrovaná v súvislosti s daňovými trestnými činmi.

Prezident podľa neho vyjadril obavu o objektívnosť vyšetrovania, za prokuratúru mu jej šéf garantoval objektívne vyšetrenie. Zdôraznil, že necítil zo strany prezidenta žiaden tlak. J. Čižnár potvrdil, že obe kauzy týkajúce sa spoločnosti KTAG preskúma generálna prokuratúra.