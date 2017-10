Aktualizované: Fico podľa Kisku klame, o svojich daňových problémoch mu nehovoril

aktualizované: 2. októbra, 17:45

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico podľa prezidenta Andreja Kisku klamal, keď povedal, že o Kiskových daňových problémoch sa dozvedel priamo od neho pred rokom v hoteli Bôrik aj za prítomnosti ďalších svedkov. Na svojej facebookovej stránke dnes prezident uviedol, že asi pred dvoma rokmi sa naozaj zúčastnil na stretnutí v hoteli Bôrik, na ktorom bol premiér, generálny prokurátor a vtedajší riaditeľ SIS.

Daňový podvodník

„Pri rozhovore som sa zmienil, že sa vedie vyšetrovanie voči rešpektovanej firme, v ktorej som spolumajiteľom, a že mám obavu, že môže byť zneužité na diskreditačnú kampaň proti mojej osobe. Nič viac. To, čo premiér hovoril v nedeľu verejne a v auguste pred zástupcami mimovládnych organizácií neverejne, je lož. Premiér klame,“ vyhlásil Kiska.

Podľa Ficových slov mu tiež prezident povedal, že sa obrátil na prítomného predstaviteľa orgánov činných v trestnom konaní, aby mu pomohol vybaviť vec vratiek v jeho a bratovej firme. Aj toto tvrdenie je podľa Kisku nepravdivé. „Môžem len potvrdiť dnešné slová generálneho prokurátora, že nikdy som nič pre žiadnu moju spoločnosť u orgánov činných v trestnom konaní nevybavoval,“ zdôraznil Kiska.

Dodal, že s premiérom sa o danej veci rozprával ešte raz, a to 15. septembra tohto roka, keď mu prišiel zablahoželať k narodeninám. „Predsedovi vlády som osobne povedal, že mám informácie, podľa ktorých už začiatkom augusta o mne rozprával na úrade vlády ako o daňovom podvodníkovi. Vtedy to poprel. S tým, že sú to výmysly,“ napísal Kiska s tým, že už vôbec nepochybuje, že ide o zneužitie štátnej moci.

Fico trvá na stanovisku

„V plnom rozsahu trvám na svojom včerajšom stanovisku, ktorým som len reagoval na snahu umelo ma zatiahnuť do daňového škandálu pána prezidenta,“ uviedol Fico v stanovisku, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Beatrice Szabóová. Prezident podľa premiéra dnes potvrdil, že sa o svojich daňových problémoch zmienil osobne dávno predtým, ako sa o nich dozvedela verejnosť.

Zároveň potvrdil, že v prítomnosti generálneho prokurátora otvoril otázku vyšetrovania jeho firmy. „Generálny prokurátor tvrdí, že na takom stretnutí nebol a prezident, naopak, tvrdí, že sa takéto stretnutie uskutočnilo. Tak sa pýtam, kto tu klame?“ uzavrel Fico.

Nedôveryhodná osoba

Premiér Robert Fico v nedeľu reagoval na slová programovej riaditeľky Aliancie Fair-play Zuzany Wienk. Tá v RTVS povedala, že Fico vedel o daňových problémoch prezidenta už v auguste, mesiac predtým, ako médiá dostali anonym. „V tejto súvislosti musím povedať, že pred mesiacom a pol som sa zúčastnila na rokovaní pracovnej skupiny na Úrade vlády SR, ktorá sa týkala ochrany oznamovateľov korupcie.

Pán premiér na tejto skupine vyjadril nesúhlas s tým, aby šéfa úradu menoval prezident. Uviedol dôvody, že nepovažuje prezidenta za dôveryhodnú osobu, pretože spolu s jeho bratom sú daňovými podvodníkmi a pán prezident sa pokúšal vybaviť nejakú protekciu o prokurátora,“ povedala Wienk.

Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla. Firma si okrem toho za apríl 2014 v prípade nákladov na propagáciu Kisku chcela od štátu uplatniť vratku DPH v sume 146 307,82 eura, daňový úrad však vratku neuznal.