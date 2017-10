Kaliňák: Voči prezidentovi sa pri kauze daní jeho firiem nezneužívala moc

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v prípade daňových záležitostí prezidenta Andreja Kisku úplne jasne potvrdil tvrdenia premiéra Fica. Vyhlásil to stredu po zasadnutí vlády minister vnútra Robert Kaliňák. Podľa ministra vyvrátil napríklad tvrdenia prezidentskej kancelárie o mafiánskom štáte, kde sa zneužíva štátna moc prostredníctvom únikov dokumentov.

„Jeho (Čižnárova, pozn. SITA) odpoveď bola jednoznačná, a tá sa potvrdila ako jednoznačne nevyvrátiteľná, že pán premiér mal tieto informácie už pred dvoma rokmi priamo od pána prezidenta,“ skonštatoval. Ďalšími potvrdenými faktami sú podľa Kaliňáka samotné stretnutie prezidenta, premiéra a generálneho prokurátora alebo tiež to, že prezident spomínal pred generálnym prokurátorom svoju daňovú kauzu.

Medzi riadkami

„A nie raz,“ zdôraznil minister s tým, že generálny prokurátor sa pri tvrdení, že ho prezident neovplyvňoval, vyjadroval iba o svojej osobe. „Prokuratúra je ďaleko širší orgán, ja by som tam pri schopnosti čítať medzi riadkami videl viac,“ vyhlásil.

Minister zdôraznil, že prezidenta k vyvodeniu politickej zodpovednosti vyzývať nebude, jeho povinnosťou by však malo byť zverejnenie využitia všetkých prostriedkov týkajúcich sa volebnej kampane.

Prezidentská kampaň

„Daňové otázky sú jedna vec, to má riešiť finančná správa, ale v tomto prípade tá prezidentská kampaň, kde to vyzerá, že veľká časť prostriedkov bola v kampani využívaná práve cez firmu, no to je vec, ktorú pán prezident určite musí vysvetliť, ak chce odstrániť tiene podozrenia,“ uviedol s tým, že aktivita by mala byť na strane prezidenta, keďže k nej v iných prípadoch vždy vyzýval. „Úplne stačí, keď si prečíta vlastné prejavy a vie, čo má robiť,“ dodal Kaliňák.

Premiér Robert Fico v nedeľu reagoval na slová programovej riaditeľky Aliancie Fair-play Zuzany Wienk. Tá v RTVS povedala, že Fico vedel o daňových problémoch prezidenta Andreja Kisku už v auguste, mesiac predtým, ako médiá dostali anonym. Premiér v tejto súvislosti povedal, že o záležitosti vie od samotného prezidenta, ktorý mu o tom povedal na spoločnom stretnutí s generálnym prokurátorom a vtedajším riaditeľom SIS z roku 2016.

Spoločné stretnutie

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v utorok spresnil, že stretnutie sa uskutočnilo v roku 2015. Prezident mu podľa neho prešetrovanie svojej firmy spomenul s tým, že má obavy, či sa vo veci bude postupovať v súlade so zákonom. Čižnár mu to podľa vlastných slov za generálnu prokuratúru garantoval. Zároveň generálny prokurátor odmietol, že by sa prezident nejakým spôsobom snažil záležitosť ovplyvniť.

Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla. Firma si okrem toho za apríl 2014 v prípade nákladov na propagáciu Kisku chcela od štátu uplatniť vratku DPH v sume 146 307,82 eura, daňový úrad však vratku neuznal.