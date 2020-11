Poznáme mená troch podpredsedov, ktorých si má zvoliť Hlas. Ďalších, ktorí neboli v Smere, ukáže Pellegrini na jar

Na ustanovujúcom sneme strany Hlas – sociálna demokracia delegáti okrem očakávaného predsedu Petra Pellegriniho zvolia len polovicu podpredsedov. Zo šiestich podpredsedov by mali byť známi traja.

Snem Hlasu sa uskutoční v sobotu 28. novembra. Podľa poslanca Matúša Šutaja Eštoka sa ho má zúčastniť približne 70 delegátov. Slávnostnejší ráz bude mať ďalší snem niekedy na jar, kedy by mala byť nákaza koronavírusu pod väčšou kontrolou. Tohto snemu by sa mohlo zúčastniť do 500 ľudí.

Kto bude s Pellegrinim na čele Hlasu?

Okrem očakávaného zvolenia Pellegriniho za predsedu, delegáti majú podľa Šutaja Eštoka zvoliť troch podpredsedov zo šiestich.

Podľa informácií portálu Webnoviny.sk by sa podpredsedami mali stať bývalý vicepremiér a súčasný poslanec parlamentu Richard Raši. Ďalšími podpredsedami zrejme budú exministerka vnútra a poslankyňa Denisa Saková a poslanec Erik Tomáš.

Generálnym manažérom strany má byť poslanec parlamentu Matúš Šutaj Eštok, ktorý bol počas éry premiéra Pellegriniho vedúcim Úradu vlády SR. Manažér strany sa stará o organizačný, administratívny a hospodársky chod strany. Generálneho manažéra podľa stanov Hlasu menuje a odvoláva predseda strany.

Známejšie mená prídu po zime

Mená ďalších troch podpredsedov Hlasu budú oficiálne známe až v jarných mesiacoch. „Chceme sa otvoriť pre nových ľudí, ktorí sa k nám hlásia. Bavíme sa s nimi,“ povedal Webnovinám Šutaj Eštok.

Podľa neho ide o mediálne známych odborníkov, ktorí si oblečú stranícke tričko. Strana by tiež mala predstaviť dokument o svojom programovom smerovaní. Samotný program prijme na jar.

Politológ Juraj Marušiak si myslí, že strana by mala predstaviť nové mená, ktoré neboli v minulosti v Smere-SD. Podľa neho pokles dôvery bol charakteristický pre Smer ako taký, nielen pre jednotlivých lídrov.

„Jednoznačne aj obmena by tam mala byť. Niektorí ľudia, ktorí sú v Hlase, sú skompromitovaní nielen preto, že boli v Smere, ale boli prepojení na rôzne podnikateľské kruhy. Myslím napríklad Petra Žigu,“ povedal Marušiak.

Hlas ponúka podľa politológa len populárneho lídra

Podľa Marušiaka ani v súčasnosti nie je celkom zrejmé, podľa akého kľúča odchádzali ľudia zo Smeru do Hlasu.

„Táto strana sa zatiaľ výraznejšie neprejavila po programovej stránke. Neviem, či sa usiluje o získanie postkomunistického elektorátu, keďže nepodporili zvýšenie príplatkov pre politických väzňov z obdobia komunistického režimu,“ usúdil politológ.

Líder Hlasu Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Braňo Bibel

Podľa neho Hlas je zatiaľ strana „bez tváre“, ponúka voličom len populárneho lídra, ktorý sa ukazoval ako pokojný faktor a dobrý manažér, ale, ako povedal Marušiak, táto strana nemá nič viac.

Pellegriniho Hlas má na politickej scéne komfortnú pozíciu. Ešte nebol ani oficiálne zaregistrovaný a už v prieskume verejnej mienky agentúry Focus pre TV Markíza na prelome augusta a septembra tohto roka sa dostal na druhé miesto. Niečo vyše dve percentá zaostával za vládnym hnutím OĽaNO.

V prieskume agentúry Polis pre TV JOJ zo štvrtka tohto týždňa je Hlas preferenčne najsilnejší s podporou 21,3 opýtaných. Druhé OĽaNO predstihol o viac ako päť percent.

Podpora Hlasu ako dôsledok slabosti premiéra

Kým Pellegrini opustil Smer-SD prejavil ambíciu vymeniť na jeho čele Roberta Fica. Otázkou je, či by bol dnes Smer lídrom preferencií, ak by mu šéfoval Pellegrini.

Politológ Marušiak to považuje za špekulatívnu otázku. Podľa neho podpora Pellegriniho strany je dôsledok slabosti vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a tiež toho, ako funguje a komunikuje s voličmi vrátane politických a sociálno-ekonomických opatrení vlády.

Podľa politológa sklamanie z OĽaNO bolo nevyhnutné. „Do veľkej miery sa rozchádza s tým, čo Igor Matovič a Boris Kollár zo Sme rodina, ako tá sociálnejšia časť koalície pred voľbami, sľubovali,“ zhodnotil.

Podceňovaný Smer môže prekvapiť

Preferencie Hlasu sú „zavesené“ na populárneho Pellegriniho. Jeho podpora však nemusí byť trvalá. Podľa Marušiaka Hlas pokračuje v doterajšom spôsobe politiky Smeru, „akurát došlo k výmene zdanlivo opotrebovaného lídra Roberta Fica za Petra Pelleginiho“.

Politológ by z hľadiska programového a odborného zázemia Smer-SD nepodceňoval.

„Môže sa stať, že aj Smer môže prekvapiť svojim skrytým elektorátom a práve ta nevýraznosť Pellegriniho strany bude znamenať, že sympatie voličstva sa môžu preskupiť k Smeru. Mám pocit, ako keby ani Pellegrini celkom dobre nevedel čo ďalej,“ usúdil Marušiak.

Sľuby o čistých financiách

Pochybnosti o financovaní Hlasu spôsobuje to, že nie sú známi darcovia strany, ktorých by zverejnila na svojej internetovej stránke. Žiadne pohyby o financiách nevidieť ani prostredníctvom avizovaného transparentného účtu.

Poslanec Šutaj Eštok tvrdí, že aktuálna situácia je čisto technická záležitosť. Povedal, že strana má zriadený účet v Slovenskej sporiteľni. Dodáva, že nemôžu prijímať dary, pretože v zmysle zákona môže darovacie zmluvy podpisovať iba štatutár.

„My ho zvolíme v sobotu 28. novembra. Nemáme na účte žiadne prevody. Prevody a darovacie zmluvy plánujeme podpísať na budúci týždeň, keď to podľa zákona bude možné,“ vysvetlil Šutaj Eštok.

Podľa neho sa v strane 11 poslanci dohodli, že si od založenia Hlasu odkladajú nejaké peniaze na bežnom účte a hneď ako to bude možné, financie pošlú na účet strany. „Financovanie bude otvorené, určite budeme zverejňovať každú jednu zmluvu na našom webovom sídle,“ doplnil Šutaj Eštok.

Politológ považuje transparentné financie za kľúčové. Inak podľa neho Hlas ťažko presvedčí voličov, hlavne tých, ktorých Smer sklamal a v predchádzajúcich voľbách ho nevolili, že je v niečom iný ako pôvodný Smer.