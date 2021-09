Pravidlo 1 in – 1 out platí štyri mesiace, reálne výsledky ministerstvo čaká koncom roka

Už takmer štyri mesiace musia slovenskí úradníci dodržiavať pravidlo 1 in – 1 out. Znamená to, že ak v nejakej oblasti príjmu určitú reguláciu, musia v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie, a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške.

Od januára to potom bude v dvojnásobnej výške. Prvé reálne výsledky zavedenia opatrenia do praxe ako aj dopady na samotné podnikateľské prostredie však Ministerstvo hospodárstva SR očakáva až koncom tohto roka.

S prekladateľmi sa na dátach zhodli

„Priemerná dĺžka prijatia zákona od momentu zverejnenia predbežnej informácie až po zverejnenie v Zbierke zákonov je približne 9 mesiacov. Vzhľadom na dĺžku prípravnej ako i riadnej fázy legislatívneho procesu, ktorý sa končí v prípade legislatívnych materiálov, na ktoré sa vzťahuje uvedený princíp, až momentom zverejnenia v zbierke zákonov. Po ňom ešte musí uplynúť v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 45-dňová lehota pre zaznamenanie dát, a preto prvé výsledky očakávame až koncom roka 2021,“ objasnila hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.

Zároveň dodala, že niektoré materiály od predkladateľov mali a stále majú nedokonalosti, avšak väčšina predkladateľov princípu rozumie. Mnoho z nich ho zavádza automaticky, pričom ministerstvo muselo na uplatnenie upozorniť iba v pár prípadoch. „Metodická podpora zo strany rezortu sa poskytuje priebežne, podľa potreby a záujmu predkladateľov, pričom výsledky aplikácie princípu sú z našej strany zároveň kontrolované a adresovaná je spätná väzba. Doposiaľ sme sa s prekladateľmi na výsledných dátach zhodli,“ potvrdila hovorkyňa.

Virtuálne účty budú aktualizované

Priebežné vyčíslenie vplyvov materiálov na podnikateľské prostredie už ministerstvo eviduje, ale finálne vyčíslenie princípu bude zverejnené na jeho webstránke v tzv. virtuálnom účte každého gestora až koncom aktuálneho roka. Virtuálne účty budú následne aktualizované každý mesiac. Ku koncu kalendárneho roka sa potom pre každého predkladateľa urobí sumár všetkých zavedených a odstránených nákladov a vykoná sa bilancia.

Aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválila vláda začiatkom mája. V prvej fáze je primárne zameraná na zavedenie princípov 1 in – 1 out a 1 in – 2 out. Problém regulačného zaťaženia trápi väčšinu rozvinutých ekonomík. Najväčšie úspechy s riešením tohto problému pritom zaznamenali krajiny, ktoré sa rozhodli pre systémový prístup vo forme povinnej kvantifikácie vplyvov a následného cieleného znižovania regulačného zaťaženia voči ministerstvám a iným predkladateľom regulácií.