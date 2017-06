Pre domácich výrobcov je ťažké obchodovať s reťazcami, priznáva Matečná

POPRAD 16. júna (WebNoviny.sk) – Domáci výrobcovia pri dodávaní do obchodných reťazcov čelia problémom. Skonštatovala to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá si v Poprade a v neďalekej obci Hranovnica pozrela výrobné priestory jednej z konzervárenských spoločností, Tatrakon.

„Obchod medzi dodávateľom a odberateľom je veľmi ťažký a tvrdý, mohli sme sa o tom presvedčiť aj dnes v tejto prevádzke, keď veľké množstvo svojich oprávnených nákladov často ani nevedia pokryť tým, že dodávajú do reťazcov. Je to dvojsečné, dodávať do reťazcov, obchodovať s nimi a byť na trhu, no pridaná hodnota pre spracovateľa je zároveň veľmi nízka,“ uviedla ministerka na margo ťažkostí domácich výrobcov.

Spoločnosť sa plánuje presťahovať

Popradská spoločnosť sa plánuje v budúcnosti presťahovať z centra mesta do väčších priestorov. „Nemáme tu už priestor, mali sme napríklad veľké zákazky, ale vtedy musíme výrobu naťahovať aj na soboty. Našou snahou je určite výstavba novej fabriky, máme už pozemok v priemyselnom areáli v Matejovciach,“ informovala Katarína Kacvinská, generálna riaditeľka a konateľka spoločnosti.

Matečná uviedla, že štát síce nemôže spoločnostiam poskytovať priamu pomoc na zlepšenie výrobných kapacít, môžu však o ňu žiadať prostredníctvom Programu rozvoja vidieka. „Rovnako môžu žiadať na ministerstve hospodárstva o pomoc pri inováciách a technológiách, takže sú zaradení v našom výberovom konaní,“ povedala ministerka.

Konzervárstvo má pod Tatrami tradíciu

Podľa jej slov ide o súťaž, v ktorej ak napríklad neuspejú, budú si musieť s investíciami pomôcť sami. Zároveň pripomenula, Tatrakon je dôležitá prevádzka. „Je jednou z mála potravinárskych prevádzok, ktoré vyrábajú mäsové konzervy. Skoro všetky produkty majú značku kvality SK alebo SK Gold, obsahujú teda viac ako 75 percent slovenských produktov. Je dôležité, že to, čo vieme na Slovensku vyrobiť, vieme aj spracovať,“ dodala Matečná.

Konzervárstvo má v podtatranskom regióne dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zbierka siaha až do roku 1931. Popradskej spoločnosti sa podarilo udržať sa aj po roku 1989, v súčasnosti Tatrakon ročne vyprodukuje viac ako 3 540 ton konzerv a 318 ton extrudovaných výrobkov. Podnik zamestnáva 150 ľudí.