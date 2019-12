Pre krajiny v rámci OBSE je dôležité úzko spolupracovať, zhodli sa Lajčák a Pellegrini

Krajiny by v rámci OBSE mali viac spolupracovať, zhodli sa na tom predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD).

Lajčák sa vo svojom prejave pri príležitosti otvorenia Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sústredil na rešpektovanie a prehĺbenie medzinárodnej spolupráce a poukázal na spôsoby, ktoré ju ohrozujú. Zasadnutie ministerskej rady, ktorá je najvýznamnejším orgánom tejto organizácie, sa koná 5 až 6. decembra v Bratislave.

Lajčák počas svojho prejavu zdôraznil, že je nevyhnutné, aby krajiny v rámci OBSE spolupracovali. „Multilateralizmus si vyžaduje angažovanosť a kompromis a OBSE je založená na konsenze. Je to veľmi ušľachtilý nápad, že každá krajina, bez ohľadu na jej veľkosť, bez ohľadu na to, na ktorej strane železnej opony bola, by mala mať rovnaké slovo,“ vysvetlil minister.

Dobrá spolupráca

Podľa neho je pre spoluprácu nevyhnutné, aby krajiny nevnímali nevyhnutnosť konsenzu pri rozhodovaní ako nástroj presadenia svojich vlastných záujmov.

„Tí z nás, ktorí veria v tento systém spolupráce, dialógu a spoločných riešení, musia preukázať svoju podporu správaním, akým vedieme naše záležitosti, a to každý deň. Politizácia procesných záležitostí nie je multilateralizmom. Zaplavenie medzinárodných platforiem bilaterálnymi vzťahmi nie sú multilateralizmom. Obviňovať organizáciu z jednotlivých zlyhaní, nie je multilateralizmus,“ vyhlásil.

Premiér Pellegrinni ocenil najmä to, že Slovensko za posledné tri roky predsedalo najväčším európskym organizáciám. „Slovák predsedal Generálnemu zhromaždeniu OSN, predsedali sme vo Visgrádskej štvorke a taktiež v Európskej rade, no Ministerská rada OBSE je najväčšou udalosťou z nich a je skúškou aj pre hlavné mesto,“ uviedol.

Stretnutie OBSE

V Bratislave sa stretlo 40 ministrov zahraničných vecí a 13 štátnych tajomníkov. Na zasadnutí rady sa zúčastní celkovo 70 delegácií a viac ako 1000 delegátov. Slovensko vyčlenilo na organizovanie podujatia približne 1,7 milióna eur.

Podpisom Záverečného helsinského aktu v roku 1975 vznikla Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE). Počas Studenej vojny slúžila ako dôležité multilaterálne fórum na dialóg a rokovania medzi Východom a Západom.

V roku 1995 sa transformovala na OBSE. Spolu s 57 účastníckymi štátmi v Severnej Amerike, Európe a Ázii je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou na svete.