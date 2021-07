Pred Prezidentským palácom v Bratislave protestujú desiatky ľudí, búria sa proti novele zvýhodňujúcej zaočkovaných

aktualizované 29. júla 10:36

Pred Prezidentským palácom v Bratislave protestujú desiatky ľudí.

Dôvodom má byť novela zákona zvýhodňujúca očkovaných, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla.

Situáciu priebežne vyhodnocujú

Polícia situáciu monitoruje. Priebeh zhromaždenia je z pohľadu bratislavskej polície zatiaľ pokojný.

„Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujeme s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov. Situáciu aj naďalej monitorujeme, v prípade, ak by bol narušený verejný poriadok alebo páchaná iná protiprávna činnosť, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

SaS vyzýva na kultivovaný protest

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva demonštrantov, aby protestovali kultivovane a nemanipulovali s dátami.

„Rešpektujeme právo občanov slobodne vyjadrovať svoj názor a demonštrovať, ale aj to by sa podľa nás malo diať pokojným a vecným spôsobom. Nemôžeme tolerovať urážky a vulgarizmy, napríklad len pre to, že podporujeme očkovanie a tým aj spoločenskú zodpovednosť voči druhým,“ uviedol podpredseda strany a štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.

Neohľaduplnosť a prepadnutie klamstvám vníma ako to posledné, čo momentálne Slovensko potrebuje.