Pred šiestimi rokmi vyhral spevácku súťaž, teraz má Kevin Walker na dosah švédsky titul

Kevin Walker v lete oslávil tridsiatku a teraz je veľmi blízko k zisku švédskeho futbalového titulu.

Na tom by nebolo nič zvláštne, no rodák z mesta Örebro nie je len tuctovým futbalistom v tíme ašpirujúcom na majstrovskú trofej.

Mimo komfortnej zóny

Je víťazom prestížnej speváckej súťaže vo svojej vlasti, ktorú ovládol počas futbalovej kariéry a na pódiu spieval aj po boku populárneho Robbieho Williamsa.

Spolupracoval s najznámejšími producentmi v krajine, napísal a vydal viacero vlastných piesní a bol kandidátom na reprezentovanie Švédska na Veľkej cene Eurovízie. A tieto skúsenosti teraz zúročuje aj na zelených trávnikoch.

„Vystúpil som zo svojej komfortnej zóny, robil som pred zrakmi miliónov ľudí niečo, čo som ani netrénoval,“ povedal Walker po jednom z tréningov svojho klubu Djurgaarden IF.

Zvládanie tlaku

Štokholmský tím je tri kolá pred koncom najvyššej švédskej futbalovej súťaže jedným z dvoch najväčších ašpirantov na titul, na čele tabuľky má po boku konkurenčného Malmö rovnaký počet 49 bodov a horšie skóre, no lepšie vzájomné zápasy.

„Účasť v súťaži ma naučila, ako sa vyrovnať s enormným tlakom. Viem, aké to je byť poriadne nervózny a viem to zvládať,“ pokračoval stredopoliar.

Kevin Walker za triumf v speváckej súťaži pred šiestimi získal lukratívnu zmluvu s Universal Music, jeho snom bolo vystupovať v newyorskej Madison Square Garden či na londýnskom štadióne Wembley.

Neskôr však kontrakt rozviazal a rozhodol sa venovať naplno futbalu, popri ktorom pestuje aj svoj vzťah k hudbe. „Stál som a spieval aspoň v štokholmskej aréne Globen spolu s Robbiem Williamsom. A bolo to neskutočné,“ priznáva futbalista, ktorý počas speváckej šou hrával v druholigovom tíme GIF Sundsvall.

Ihrisko a pódium

V tom čase bol veľmi populárny, televízna spoločnosť presúvala zápasy Sundsvallu, Walker striedal ihrisko za pódium a lietal po krajine.

„U nás vo Švédsku sa hovorí, že je potrebné kuť železo, kým je horúce. Podľa toho som mal zostať pri hudbe, cítil som to však inak,“ pokračoval Walker o časoch, keď sa rozhodol rozvinúť vlastné tempo svojej hudobnej kariére. A, zdá sa, že urobil dobre.

Má milióny prehratí na Spotify, pričom dvojnásobný otec sa stále venuje aj futbalu na najvyššej úrovni. Naplno sa hudbe chce venovať až vtedy, keď nadobro opustí futbalové trávniky.

Zmluvu s Djurgaardenom má aj na rok 2020 a o tom, čo potom, má jasno. „Ďalší kontrakt bude futbalový, nie hudobný,“ hovorí.

Reprezentant Švédska

Nemenej zaujímavý je aj príbeh, ako sa Kevin Walker dostal do speváckej šou. Počas výberového konania v Sundsvalleproducentom niekto ukázal video, ako futbalista v sprievode piana odspieval štyri songy. A skončilo to tak, že mladík sa do súťaže nielen prebojoval, ale ju aj vyhral.

Futbal Kevina Walkera bavil odmalička, svoju vlasť dokonca reprezentoval v kategóriách do 17 a 19 rokov. Po prechode medzi profesionálov niekoľko rokov (2007 – 2011) strávil v štokholmskom AIK, ktorý vyhral švédsku ligu v roku 2009.

Jeho meno však nefiguruje na majstrovskej trofeji, keďže celú sezónu vynechal pre problémy s otravou krvi. A práve v tom roku si kúpil gitaru, klávesy a začal skladať piesne, potreboval totiž „zabiť čas“.

A presne o desať rokov neskôr sa z muzikanta môže stať konečne aj futbalový šampión.