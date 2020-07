Predstieral vlastnú smrť, aby sa vyhol väzeniu. Prezradil ho preklep v úmrtnom liste a krádež

Istý Američan sa pokúsil predstierať svoju smrť, aby sa vyhol väzeniu, no jeho úsilie zmaril preklep na falošnom úmrtnom liste.

Dvadsaťpäťročný Robert Berger z Huntingtonu v štáte New York chcel uniknúť pobytu za mrežami za to, že vlastnil ukradnutý Lexus a za pokus o ukradnutie kamióna. Teraz mu v prípade odsúdenia za podvod hrozia ďalšie štyri roky odňatia slobody.

Bergera mali odsúdiť vlani v októbri na základe obvinení súvisiacich s krádežou. No on vtedy utiekol zo štátu a zároveň presvedčil svojho vtedajšieho právnika, prokurátorov a sudcu, že sa zabil. Podľa prokurátorov vtedy využil svoju snúbenicu, aby odovzdala jeho falošný úmrtný list.

Falošná identifikácia

Ten sa na prvý pohľad zdal ako oficiálny dokument ministerstva pre zdravotníctvo, demografické štatistiky a matriky v New Jersey (New Jersey Department of Health, Vital Statistics and Registry), no mal jednu veľkú chybu – namiesto slova Registry, tam stálo Regsitry. Podozrenie tiež vyvolali nezrovnalosti v type a veľkosti fontu. Ministerstvo neskôr potvrdilo, že úmrtný list nie je pravý.

Berger bol nažive, no ako uvádza agentúra AP, nebol úplne v poriadku. Zatiaľ čo bol na Long Islande mŕtvy, na predmestí Philadelphie ho zatkli pre obvinenia z preukázania sa falošnou identitou a lúpežou v katolíckej škole. Podľa dokumentov súdu v Pensylvánii ho v januári odsúdili na maximálne rok väzenia.

Súd mu udelil kauciu len jeden dolár

„Nikdy ma neprestane prekvapovať, čo sú ľudia ochotní urobiť, aby sa vyhli zodpovednosti za trestné činy,“ vyjadrila sa pre tlačovú agentúru AP na margo prípadu prokurátorka okresu Nassau Madeline Singas.

V dôsledku pandémie koronavírusu Bergera predviedli pred súd prostredníctvom videohovoru. V prípade jediného obvinenia z „poskytnutia falošného dokumentu na dokumentáciu“ poprel vinu. Súd mu stanovil kauciu vo výške jedného dolára, no nariadil, aby sa Berger vrátil do väzby pre jeho ostatné prípady. Jeho ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na 29. júla.