Prekoná Mikaela Shiffrinová rekordy Vonnovej a Stenmarka? Američanka vraví, že je spokojná s tým, čo už dosiahla

Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová môže v sezóne 2022/2023 prekonať ženský aj celkový rekord v počte víťazných pretekov vo Svetovom pohári.

Dvadsaťsedemročná držiteľka štyroch veľkých krištáľových glóbusov má po desiatich rokoch kariéry na konte 74 triumfov vo všetkých disciplínach, jej krajanka Lindsey Vonnová ich ako najúspešnejšia lyžiarka nazbierala 82 a historický rekordér Ingemar Stenmark zo Švédska 86.

Rada by bola veľmi vysoko

„Bol by to obrovský úspech, radila by som ho veľmi vysoko v mojej kariére. Bol by to jeden z najvýznamnejších úspechov, lebo by znamenal, že som sa udržiavala na vrchole počas celej kariéry. A to napriek príchodu ďalších generácií lyžiarov, zraneniam a niekoľkým veľmi traumatickým zážitkom,“ povedala rodáčka zo štátu Colorado, ktorá má na konte aj dve zlaté olympijské medaily a šesť titulov majsterky sveta. V ostatných sezónach často súperila aj so Slovenkou Petrou Vlhovou.

„Nemám pocit, že musím dosiahnuť ten rekord, aby som mohla pokojne ukončiť kariéru. Koniec mojej kariéry bude záležať na tom, ako sa budem cítiť na lyžiach a či budem mať dostatok fyzických aj mentálnych síl, aby som do tohto športu mohla dať všetko. Vždy som sa snažila ísť na maximum. Keď už to nepôjde, tak je zbytočné pokračovať na tejto úrovni. Úprimne, môže to prísť aj zajtra. Som spokojná s tým, čo som už v kariére dosiahla,“ dodala Shiffrinová, ktorá na ZOH 2022 v Pekingu nezískala ani jednu medailu.

Za sezónu vyhrala aspoň trikrát

Pre Mikaelu Shiffrinovú bol doposiaľ najúspešnejší ročník 2018/2019, v ktorom zaznamenala 17 triumfov. V každej z doterajších desiatich sezón zvíťazila aspoň v troch pretekoch.

Pre porovnanie, Vonnová absolvovala 19 sezón a aktívnu kariéru ukončila v roku 2019. Stenmark potreboval na vytvorenie historického rekordu odjazdiť 16 sezón v 70. a 80. rokoch 20. storočia.